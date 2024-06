LECCE – Via alla campagna abbonamenti “A Sud”: i dettagli e le novità

Si è tenuta questa mattina presso le Officine Deghi la presentazione della campagna abbonamenti dell’Us Lecce per la stagione 2024/25. A fare gli onori di casa, come di consueto, il vice-presidente del Lecce Corrado Liguori.

Si chiamerà “A Sud” la campagna abbonamenti per il prossimo anno. Le parole di Liguori: “Abbiamo scelto questo nome per sottolineare l’unicità della nostra realtà. In un panorama fatto di grandi club del Nord, di proprietà straniere che ricorrono all’indebitamento, c’è una realtà fatta di piccoli imprenditori che ricorrono a idee sotto tutti i punti di vista per guardare con lungimiranza. Ognuno di noi sta facendo il suo miracolo, compresi i tifosi, sia in casa, sia in trasferta. Abbiamo nel sangue questa passione e dobbiamo difenderla a tutti i costi, preservando questa realtà del Sud. Deghi, che oggi ci ospita, è un’eccellenza locale motivo di vanto per tutti”.

ABBONAMENTI – “Partiamo da numeri strabilianti, noi facciamo tanti sforzi ma è sempre la nostra gente a fare la cosa più importante, sostenendoci in modo clamoroso. Nuovi obiettivi? Superarci, dando più del massimo per difendere questa categoria. Le tariffe sono quelle dello scorso anno, ed in un mondo in cui tutto aumenta, non è semplice o scontato. Anche ai botteghini il prezzo sarà invariato, col ribasso a 35 euro per i settori popolari nei match contro le big, per venire comunque incontro ai tifosi e per fare una scelta etica. Confermiamo il gadget per gli abbonati che, quest’anno, sarà uno zainetto griffato ‘A Sud'”. Sullo Stadium Experience, quest’anno ci sono delle novità. Abbiamo individuato 60 ingressi in modalità ‘walkabout’ (ingresso in campo durante il riscaldamento, visita degli spogliatoi, ecc.), dieci per gli sponsor, dieci per i sottoscrittori del Program, e 40 a pagamento. Poi avremo anche due aree hospitality fruibili via abbonamento o pagando gara per gara”.

I DETTAGLI – I vecchi abbonati avranno diritti di prelazione sottoscrivendo le tessere dal 25 giugno al 13 luglio. Dopo una pausa tecnica di due giorni, 15 e 16 luglio, dal 17 luglio partirà la vendita libera che si chiuderà il 10 agosto. Le modalità di sottoscrizione sono le solite: nei punti vendita ufficiali (anche nelle Officine Deghi), punti Vivaticket, oppure online. Per i prezzi si va, per i rinnovi, dai 260 euro per le Curve e i Distinti, ai 335 per la Tribuna Est, ai 480 per la Centrale Inferiore, ai 730 per la Centrale Superiore, ai 1.405 per le Poltronissime. Per i nuovi abbonati: 305 Curve e Distinti, 380 la Tribuna Est, 540 Centrale Inferiore, 830 Centrale Superiore, 1.650 Poltronissime e 2.500 Tribuna Vip. Per i ridotti e le speciali e per tutte le altre info, consultare la brochure che troverete QUI.