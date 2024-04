LECCE – Giudice sportivo, squalifica per Krstovic e sanzione per Blin

È arrivata dal Giudice sportivo l’attesa squalifica per Nikola Krstovic, appiedato per un solo turno per essersi reso responsabile di fallo grave di gioco.

Insieme all’attaccante del Lecce sono stati squalificati, per una giornata, Luca Caldirola (Monza), Marten De Roon (Atalanta), Alessandro Deiola (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter), Nahitan Nandez (Cagliari), Cyril Ngonge (Napoli), Benjamin Pavard (Inter), Alexis Salelmaekers (Bologna), Suat Serdar (Verona), Davide Zappacosta (Atalanta).

Comminata un’ammenda di 1.500 euro al capitano del Lecce, Alexis Blin, per proteste verso gli ufficiali di gara, aggravate dal fatto di indossare la fascia di capitano. I diffidati del Lecce rimangono Rafia, Almqvist e Piccoli.

Ammende a società: 5mila euro al Napoli; 4milaa al Genoa e alla Roma; tremila alla Lazio e al Monza. Chiesti supplementi d’indagine dalla Procura federale per i cori dei tifosi di Lazio e Roma in occasione del derby di sabato, così come, indirettamente, per la questione Gianluca Mancini (Roma), reo di aver sbandierato un vessillo della Lazio raffigurante un topo.