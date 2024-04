SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 07.04.2024 (cambia la classifica)

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 7 aprile 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI: Luigi Carginale (dir., fino al 23-04-24)

BARLETTA:

BITONTO: Loris Palazzo (1)

CASARANO: Alessandro De Luca (1)

CD GALLIPOLI:

F. ANDRIA:

FASANO: Samuele Manfredi (1)

GELBISON:

GRAVINA: Ammenda di 1.000 euro e diffida; Giancarlo Orlando (1)

MANFREDONIA: Ammenda di 500 euro; Massimiliano Ciuffreda (dir., fino al 16-04-24); Paolo Carbonaro (1); sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica *

MARTINA: Enrico Silletti (1)

MATERA: Ammenda di 1.000 euro; Saveriano Infantino (3)

NARDÒ: Bright Addae (1)

PAGANESE:

PALMESE: Ammenda di 300 euro; Vincenzo Gagliano (all., 1); sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica *

ROTONDA: Ammenda di 200 euro

S. MARIA CILENTO:

T. ALTAMURA:

* Palmese-Manfredonia (sospesa al 4′ st sul 2-2): “Il Giudice sportivo, rilevato che dagli atti ufficiali si deduce che al 4′ del secondo tempo la gara è stata interrotta per alcuni minuti per consentire l’intervento dei sanitari presso la tribuna, a seguito di un malore occorso ad un sostenitore locale, che, successivamente, veniva condotto all’esterno dell’impianto sportivo con un’ambulanza; considerato che, successivamente a tale intervento, si erano ‘ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell’incontro’, così come si evince dal referto del direttore di gara; rilevato, tuttavia, che i capitani delle due squadre si rifiutavano comunque di proseguire la gara e che l’arbitro, a seguito di tale intenzione, ne decretava la sospensione definitiva; delibera di comminare la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto per entrambe le società”.

La nuova classifica:

Team Altamura 65

Martina 58

F. Andria 55

Nardò 53

Casarano 51

Matera 45

Gelbison 42

Paganese 42

Palmese 39

Rotonda 38

Manfredonia 36

Fasano 35

Gravina 33

Gallipoli 31

Barletta 29

Angri 29

Bitonto 24

S. Maria Cilento 22