LECCE – Gotti: “Questa sconfitta è un punto di partenza, meritiamo più punti ma guardarsi indietro non cambia le cose”

Dalla sala stampa del “Maradona” di Napoli, le parole di Luca Gotti.

“Questa sconfitta rappresenta un punto di partenza ma dobbiamo concretizzarlo con dei punti nelle prossime partite. La difficoltà a segnare ci accompagna dallo scorso anno e dall’estate. L’ho ripetuto in settimana, dobbiamo crearci un abito da battaglia e compattezza per affrontare 38 partite in Serie A, non sarà sempre così. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto oggi. Si può vincere o perdere, capita spesso di perdere con le grandi ma io sono convinto che meritiamo più punti in classifica, questa è la realtà, guardarsi indietro di certo non cambia le cose. Prendiamoci in mano il nostro futuro. Ci deve far ripartire psicologicamente l’essere una squadra sempre in undici, sia in difesa, sia in attacco, sia nelle transizioni. Siamo stati compatti nel gioco difensivo e anche quando siamo andati sotto abbiamo cercato di riprenderla tutti insieme, vuol dire aver un gruppo di un certo tipo e far tesoro degli errori. Non mi accontento di perdere con onore, non mi piace perdere, ma di oggi salvo l’atteggiamento, anche dopo il loro vantaggio. Ci manca la precisione? Sicuro, poi spero di poter dire che abbiamo passato il periodo complicato, ci siamo spaventati e degli episodi li abbiam fatti diventare fragilità pagate pesantemente contro la Fiorentina. Banda? Mi è piaciuto molto, ha svolto sia compiti difensivi con continuità ed è riuscito a farsi trovare pronto una volta riconquistata la palla. Oggi aveva autonomia di gioco di dieci minuti in meno rispetto a quelli che ha giocato ma stava facendo bene, poi è calato un po’ ed è un ottimo segnale riaverlo con noi. Dorgu? Ha presupposti alti, oggi compie 20 anni e in teoria quest’anno dovrà giocare 40-45 partite di un certo livello. Non l’ha mai fatto nella sua vita e questo step lo deve aiutare a calibrare degli aspetti mentali che fanno ricostruire l’atteggiamento e l’energia in gara”.