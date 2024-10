TERZA CATEGORIA – Grande entusiasmo in piazza per il ritorno del calcio a Melissano

Torna il calcio a Melissano dopo qualche anno di assenza. E’ stata presentato ieri sera in piazza San Francesco il nuovo sodalizio, l’Asd Città di Melissano che militerà nel campionato di Terza Categoria. Già domani è previsto l’esordio contro il Seclì sul campo neutro del “San Giuseppe” di Taviano poiché il Comunale di Melissano è temporaneamente oggetto di un intervento di ristrutturazione.

Grande entusiasmo attorno alla squadra, segno di una passione mai finita per il calcio. Nel corso della sera, dopo gli interventi del presidente della società Gianni Piscopiello, del sindaco Alessandro Conte e del parroco don Oronzino Stefanelli, sono stati consegnati alcuni attestati ad altrettanti capitani storici del Melissano: Luigi Spennato, Cosimo Conte, Franco Scozzi, Franco Bovino, Luigi Caputo, Vincenzo Perdicchia, Donato Greco, Antonio Nassisi. Poi è stata la volta di due tifosi storici ovvero Giuseppe Maruccia e Antonio Garofalo. Riconoscimenti anche ad Aldo Vincenti, presidente, allenatore ed educatore di tanti ragazzi che hanno calcato i campi del Salento, e alla famiglia Capone in ricordo di Vito Capone, per anni presidente e factotum del calcio locale (l’attestato è stato ritirato dal figlio Gianni).

Il presidente Piscopiello ha ringraziato “tutti coloro che hanno permesso di iniziare questa avventura, nata con un pizzico di follia e per rispondere alle tante istanze che abbiamo ricevuto”. Il tecnico dell’Asd Città di Melissano è Andrea Piscopiello, il vice Alessandro De Nuzzo. Questo il resto dei quadri dirigenziali: Davide Stamerra, vicepresidente; Lorenzo Greco, Andrea Ferrocino, Lorenzo Milone, Luigi Micaletto, Antonio Macrì, Matteo Rainò, Angelo Fasano, Donato Greco, dirigenti; Giovanni Filoni, padre spirituale; Attilio Palma, addetto stampa.

Ecco la rosa completa: Aldo Garofalo, capitano; Danilo Bramato, Pierluigi Caputo, Mattia Casciaro, Andrea Casole, Michele Causo, Francesco Cavalera, Matteo Chetta, Andrea Cucugliato Alemanno, Matteo D’amilo, Egidio Antonio De Marco, Mattia Dettù, Soufiane El Mouden, Luciano Gallo, Luca Gianfreda, Donato Greco, Lorenzo Greco, Mattia Maglie, Lorenzo Micaletto, Samuele Palamà, Matteo Palumbo, Terence Panico, Gino Passaseo, Samuel Perdicchia, Antonio Luigi Ripa, Giorgio Schito, Sergio Simeone, Luigi Andrea Spedicato, Luca Stefano, Mattia Stefano, Samuele Troisi, Gabriele Piscopiello, Diego Caputo.