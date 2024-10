SERIE A – Napoli, Conte: “Il Lecce non c’entra nulla con la classifica attuale, si salverà per la terza volta”

Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria di ieri contro il Lecce. Le parole del tecnico salentino nella sala stampa del “Maradona”.

“Abbiamo dominato dall’inizio alla fine, ai miei giocatori non posso chiedere altro che pazienza e calma quando le squadre avversarie si chiudono. Queste sono partite difficili, la classifica attuale non c’entra nulla col Lecce, auguro loro il meglio e sono sicuro che otterranno la terza salvezza consecutiva. Vittoria sporca? Questa è una vittoria contro una squadra chiusa che ha sporcato la partita e noi l’abbiamo pulita. Loro si sono difesi in modo organizzato ma noi abbiamo attaccato. Siamo contenti, lo 0-6 subito contro la Fiorentina non descrive una squadra con questi valori, Krstovic e Banda hanno gamba ma noi siamo stati bravi”.