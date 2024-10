LECCE – Sticchi Damiani: “La squadra mi è piaciuta. Il problema del gol? Non ci deve angosciare, lo dovremo superare”

Il commento del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo la sconfitta di misura di Napoli.

“La squadra mi è piaciuta, corta, compatta, organizzata, il Lecce deve sempre fare gare così. Sullo 0-0 abbiamo anche avuto l’opportunità per fare male all’avversario. Bravo l’allenatore a saper conferire compattezza e solidità alla squadra dopo la batosta contro la Fiorentina. Il gol che manca? Si può lavorare sui meccanismi offensivi, a Napoli ho rivisto il Lecce che aveva ben fatto a Torino. Il pari lo avremmo anche meritato. Non dimentichiamoci delle assenze di Guilbert, Gallo, abbiamo ritrovato Banda, Sansone, pagando le difficoltà di certe assenze. Dobbiamo continuare così anche contro il Verona, il problema del gol non ci deve angosciare, lo dovremo superare. Contro il Verona giocheremo una di quelle partite che valgono doppio, dobbiamo tornare a vincere“.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)