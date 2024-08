LECCE – Gotti: “Mercato per noi invasivo. Abbiamo perso giocatori di peso, bisogna trovare subito nuovi equilibri”

Lecce ancora sconfitto: a Milano l’Inter passa per 2-0. Squadra in piena costruzione o ricostruzione per via del mercato, aspetto sottolineato da mister Luca Gotti nelle interviste del dopo gara.

“Quando si perde non si è mai soddisfatti. Anche dopo lo svantaggio iniziale abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Fossimo stati all’ultima di campionato forse ci saremmo presi dei rischi ma siamo solo alla seconda, veniamo da uno 0-4 in casa e abbiamo un campionato lunga. L’esigenza primaria è trovare gli equilibri. Non sono queste due partite che interferiscono nel discorso salvezza ma il cambiamento che la squadra ha subito. Sono andati via parecchi giocatori, il Lecce sarà cambiato parecchio alla chiusura del mercato, che per noi è invasivo, da tanti punti di vista. Abbiamo perso giocatori che hanno dato grande peso a questa squadra in passato, ora bisogna trovare nuovi equilibri con una gestione che fa di necessità virtù, senza stare a piangersi addosso. Bisogna trovare quanto prima equilibri virtuosi”.

“Gendrey? Arrivato qui da bimbo, se ne va da uomo, sia come persona, sia come calciatore. Ora ha la possibilità di giocare in un certo tipo di campionato ma anche stasera non si è tirato indietro per niente. Ha messo lo spirito di squadra davanti ad un eventuale tornaconto personale e questi aspetti danno rilevanza. La gara? Abbiamo fatto un altro errore in area, siamo stati attratti un po’ troppo dalla palla e avremmo dovuto gestire meglio quel cross. Gallo? Si è fatto troppo attrarre, avremmo avuto il tempo per riposizionarci, è mancato qualcosa. Dorgu a destra? Nelle ultime 12 di campionato ha giocato in quel ruolo, possiamo discutere se a destra o sinistra, ma ho la sensazione che per lui cambi poco. Marchwinski? Ci darà soddisfazioni, non so quando ma lo farà perché ha delle qualità. Con Coulibaly e Berisha paradossalmente siamo andati meglio in pressione. Pierret? Molto contento di lui, abbina qualità a quantità. Dal mercato cosa mi aspetto? IL Lecce deve fare il Lecce con la possibilità e le idee che ha”.

(Dazn/Sky)