LA CRONACA – Il Lecce migliora ma ancora non basta. A San Siro è bis Inter

Seconda sfida ad una big e secondo ko di fila per il Lecce, battuto 2-0 dall’Inter. I giallorossi fanno un passo avanti rispetto all’esordio risultando più compatti ed attenti, risultando però ancora abulici in una fase offensiva che fa il solletico agli avversari. La classifica, così, dice ancora quota zero.

Gotti conferma il 4-2-3-1 e dieci undicesimi di lunedì, cambiando soltanto Morente con Banda. Più novità nel 3-5-2 di Inzaghi, che sostituisce l’infortunato Lautaro con Taremi, all’esordio dal primo minuto in nerazzurro. E l’inizio di gara è subito un incubo per il Lecce, sotto già al minuto cinque. Azione sulla sinistra dei nerazzurri, difesa giallorossa messa malissimo e bucata dal colpo di testa di Darmian che spinge in gol, completamente solo, la spizzata di Taremi. Reazione salentina centoventi secondi dopo con il destro di Banda alto di un metro da fuori area. Al 14′ vicina al raddoppio l’Inter con Barella, che prova ad approfitta di una disattenzione di Gaspar schiacciando di destro, Baschirotto salva tutto. Al ventesimo Dorgu da fuori, palla nettamente alta. Minuto 32, punizione forte di Dimarco che trova l’attenta risposta di pugno di Falcone a dire di no. L’ultima occasione della prima frazione è di marca giallorossa, con Krstovic che lancia Rafia, tiro-cross deviato pericolosamente in corner.

Nella ripresa al 49′ occasione nerazzurra sul destro di Thuram, il cui piattone destro al volo è troppo largo per impensierire Falcone. Si sporca il guantoni Sommer tre minuti più tardi, quando la presa per bloccare la girata di testa di Baschirotto è facile. Caos in area giallorossa sul capovolgimento di fronte: Gaspar e Falcone stoppano a fatica Taremi, poi il portiere devia il mancino di Thuram. Al 55′ Ramadani da fuori, palla nettamente alta. Minuto sessantatré e buon cross di Pierret per la testa di Krstovic, il quale impatta bene ma troppo centralmente tra le braccia di Sommer. Al 69′ l’Inter trova però il raddoppio con Calhanoglu, che realizza il rigore fischiato per fallo di Gaspar su Thuram. Al 77′ il turco disegna da calcio piazzato per la testa di Arnautovic, che da pochi passi devia alto. Reazione salentina affidata cinque minuti dopo a Dorgu, che rientra ma calcia centralmente. Al novantesimo la più grande occasione salentina con il destro dalla distanza di Berisha che, diretto all’angolino, è deviato in angolo da Sommer. Il match si chiude così sul 2-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Cagliari, sabato prossimo alle 18.30.

—

IL TABELLINO

Milano, stadio “G. Meazza”

sabato 24.08.2024, ore 20.45

Serie A 2024/25, giornata 2

INTER-LECCE 2-0

RETI: 5′ Darmian, 70′ rig. Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian (72′ Dumfries), Barella (72′ Frattesi), Calhanoglu (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72′ Carlos Augusto) – Thuram (76′ Arnautovic), Taremi. A disp. Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Correa, Bisseck, Fontanarosa. All. S. Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo – Ramadani, Pierret (85′ Berisha) – Dorgu, Rafia (64′ Pierotti), Banda (64′ Morente) – Krstovic (85′ Coulibaly). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Marchwinski. All. L. Gotti.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino (Preti-Mokhtar; IV Fourneau; VAR Abisso-Meraviglia).

NOTE: ammoniti Gallo, Banda (L). Rec. 2′, 6′.

RISULTATI E CLASSIFICA