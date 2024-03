LECCE – Gotti al lavoro senza Banda. Precedenti, l’ultimo a Salerno fu vittorioso per i giallorossi

Dopo l’esordio di ieri, seconda giornata ufficiale per il nuovo corso Luca Gotti alla guida del Lecce Calcio. Oggi la squadra si è allenata all’Acaya senza l’assente di lungo corso, Mohamed Kaba. Lameck Banda, invece, ha svolto cure fisioterapiche. Pochi giorni fa, l’esterno zambiano ha accusato un distorsione al ginocchio destro, da valutare nei prossimi giorni attraverso esami specialistici. Ad ogni modo, Banda non sarebbe stato disponibile per la trasferta di Salerno in quanto squalificato. Dopo la partita dell’Arechi, il campionato si fermerà per la pausa delle nazionali.

Domani, mister Gotti dirigerà la seduta di rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Salerno. Alle 12.30 la conferenza stampa pre-partita. Dirigerà la partita il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. Col fischietto partenopeo, il Lecce vanta un bilancio in perfetta parità: due pareggi, due vittorie, due sconfitte.

Discreto il ruolino dei precedenti tra Salernitana e Lecce per i salentini: su 33 incontri a Salerno, il Lecce ha vinto otto volte e pareggiato undici. L’ultima vittoria risale al 16 settembre 2022, settima giornata di Serie A 2022-23: il Lecce vinse per 1-2 con gol di Ceesay, autorete di Gonzalez e gol partita di Strefezza.

(statistiche: wlecce.it)