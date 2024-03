PROMOZIONE – Rinascita Refugees corsara a Palese, la Coppa Italia è a un passo

in foto: Rinascita Refugees

La Rinascita Refugees è a un passo e mezzo dalla conquista della Coppa Italia Promozione pugliese 2023/24. Colpo esterno ieri dei ragazzi di Hassane Niang Baye nella finale d’andata giocata ieri al Palese Stadium: vittoria per 2-0 contro la Virtus Palese, siglata dalle reti di Marong e Thiam.

Rinascita vicinissima al vantaggio già alla mezzora: Senè si presenta davanti al portiere barese Molinari che lo stende in area; è rigore, dal dischetto ci va Marong ma prima Molinari è strepitoso nel respingere il tiro alla sua sinistra, poi, sul colpo di testa dello stesso Marong, salva sulla linea un difensore della Virtus. Per il gol della Rinascita, però, si deve attendere pochi altri minuti: è il 34′ quando Marong, dopo un’azione rapida dei suoi compagni, arriva davanti al portiere e, stavolta, non fallisce il punto dello 0-1.

Nella ripresa, al 33′, arriva il raddoppio Rinascita con Thiam, liberato con un assist perfetto da un suo compagni, abile a freddare ancora Molinari sul filo del fuorigioco.

Esulta la formazione salentina che, il 4 aprile, potrà giocarsi la finale di ritorno sul proprio campo a Leverano gestendo due gol di vantaggio.