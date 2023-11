LECCE – Gonzalez: “Con Baroni un percorso molto bello. Se continuo così posso togliermi delle soddisfazioni”

Dopo 13 mesi e mezzo dal primo gol in A (settembre 2022, in casa contro il Monza), ieri Joan Gonzalez si è ripetuto, segnando la rete del momentaneo 1-2 leccese, incorniciando con una marcatura una prestazione decisamente positiva. Per uno scherzo del destino, lo spagnolo ha trafitto la squadra di quell’allenatore che ha creduto in lui – Marco Baroni – portandolo in prima squadra dopo gli anni della Primavera. Le parole della mezzala spagnola.

“Sono felice per questo gol. Il mio, con Baroni, è stato un percorso molto bello e non posso dimenticarlo. Dalla Primavera ho iniziato ad allenarmi coi grandi, facendo tanti sacrifici e applicandomi, trovando spazio in un campionato che mi vedeva da esordiente. Sono molto contento, devo continuare ad allenarmi cercando di mettere in difficoltà il nostro allenatore. Siamo un gruppo molto unito, è il gruppo quello che conta prima di tutto. Sono sicuro che se continuo ad allenarmi così, potrò ritagliarmi altro spazio e ottenere altre soddisfazioni”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)