LECCE – D’Aversa: “Rammarico per non aver raddoppiato, ma abbiamo anche rischiato di perderla”. Elogi a Piccoli e Gonzalez

Tanto rammarico nelle parole di Roberto D’Aversa in sala stampa.

“Sì, c’è rammarico, quando regali due gol su due episodi, difficilmente porti il risultato a casa. Se avessimo segnato il secondo o terzo gol nel primo tempo, loro difficilmente avrebbero recuperato. Ad ogni modo, complimenti ai ragazzi. Gonzalez? Sono diverse settimane che dico che sta crescendo, a volte pretendiamo troppo da alcuni ragazzi che, due anni fa, giocavano in Primavera. Sono felice per Oudin che, in queste due settimane, ha spinto tanto, abbinando qualità a intensità. Abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e siamo stati ingenui, poi nella ripresa siamo andati avanti e abbiamo di nuovo subito il pareggio, rischiando anche di perderla. Ma noi siamo una delle squadre più giovani del campionato. Abbiam lasciato diversi punti nelle ultime gare. Piccoli e Strefezza? Sono entrati bene, Roberto, in particolare, non è stato fortunato ma lui può andare in doppia cifra, si allena bene e può fare bene”.

(tuttomercatoweb.com)