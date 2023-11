VOLLEY – A2/F, B/M, B2/F – C/F, C/M, D/F, D/M, 1ª DIV./F, 1ª DIV./M: RISULTATI 26.11.2023, CLASSIFICHE, PROSSIMI TURNI

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Montecchio-Macerata 1-3, Mondovì-Olbia 3-0, Costa Volpino-Lecco 1-3, SG Marignano-Offanengo 3-0, Cremona-Melendugno 3-1.

CLASSIFICA: Macerata 25 – Cremona 23 – SG Marignano 22 – Montecchio 21 – Mondovì 17 – Lecco 12 – Olbia 10 – Costa Volpino 8 – Offanengo 7 – Melendugno 5. .

PROSSIMO TURNO (03.12.23): Olbia-SG Marignano, Lecco-Montecchio, Melendugno-Mondovì, Macerata-Cremona, Offanengo-Costa Volpino.

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 8): TC Ruffano-Cus Bari 3-0, Marigliano-Pag Taviano 0-3, Afragola-BCC Leverano 2-3, I. Molfetta-VC Grottaglie 1-3, DV Modugno-GV Galatone 1-3, AF Turi-Joivolley 0-3.

CLASSIFICA: VC Grottaglie 22 – GV Galatone 18 – Joivolley 16 – Marigliano 15 – I. Molfetta, Pag Taviano, TC Ruffano 11 – Cus Bari 10 – Afragola, Bcc leverano 9 – Matervolley 5 – DV Modugno 4 – AF Turi 3-

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): Cus Bari-Afragola, Pag Taviano-TC Ruffano, Matervolley-Marigliano, VC Grottaglie-DV Modugno, BCC Leverano-I. Molfetta, GV Galatone-AF Turi. Riposa Joivolley.

(US BCC Leverano Volley, Alessio Quarta) – La BCC cade, spreca, si rialza, lotta e alla fine vince in rimonta la sfida diretta con l’Afragola Volley e conquista la terza vittoria di fila in campionato. La partenza dei gialloblù è ottima con l’ace di Muscarà e l’attacco vincente di Esposito per lo 0-3. I padroni di casa cominciano a spingere in battuta e si rifanno sotto sul 4-4, poi si portano in vantaggio sul 7-4, costringendo coach Zecca a chiamare time-out per riordinare le idee. L’attacco in diagonale di Battaglia è vincente e serve ad accorciare le distanze sul 10-9, cui segue il muro dell’opposto della formazione salentina che sigla la nuova parità. Esposito firma il controsorpasso sull’11-12 e questa volta a fermare il gioco è l’allenatore dei campani. La BCC Leverano soffre in ricezione e coach Zecca decide di inserire D’Amico al posto di Esposito. L’Afragola prova a scappare, Muscarà la riprende con un gancio-cielo grazie ad un primo tempo che vale il 18-18. D’Amico firma il controsorpasso per il 21-22, prima del blackout finale con due muri consecutivi dei padroni di casa prima su Toselli e poi su Battaglia che valgono il 27-25. La beffa per la formazione salentina è ancora più atroce nel secondo parziale, con i gialloblù che si portano avanti di 4 lunghezze fino alla fine per poi cedere di netto sul più bello. Il muro sontuoso di Muscarà vale l’8-10, poi al palleggiatore di casa viene fischiato un fallo in palleggio e il tecnico campano chiama time-out. L’attacco vincente di Esposito segna il massimo vantaggio sull’11-16, ma l’Afragola rientra in partita e si avvicina pian piano, fino a ridurre la distanza a due sole lunghezze (14-16). Sul 19-23 la BCC Leverano si fa incredibilmente recuperare, con tre ace consecutivi dei padroni di casa e un break complessivo di 6-0 che si traduce nel 25-23 finale. Senza grande storia il terzo set, cui dà una grande accelerazione il turno al servizio di Battaglia che mette a segno quattro ace per il 6-13. Il divario questa volta non viene colmato e D’Amico riapre i giochi col punto del 13-25.

La partita si interrompe per un problema all’impianto di illuminazione, poi riprende con la BCC Volley Leverano determinata a portare a casa la vittoria. Sale la prestazione al muro e al servizio con capitan D’Elia protagonista (8-13), poi Battaglia sigilla il divario col punto del 12-17. E’ ancora un muro firmato dalla coppia Caleca-D’Elia a siglare il 14-20, preludio alla vittoria del set grazie all’errore in attacco di Afragola per il 19-25.

Nel tie-break la BCC Volley Leverano prende subito il largo con l’ace di Battaglia per il 3-5, poi sono due attacchi di Toselli a mettere in cassaforte la vittoria, decretata dall’attacco vincente di Battaglia per l’11-15 finale.

VOLLEY B2/f GIRONE I

RISULTATI (giornata 8): LB Monopoli-FLV Cerignola 2-3, L. Altamura-SM Cutrofiano 3-1, M. Cerignola-G. Castellaneta 2-3, SV Bisceglie-Villaricca 3-0, V. Benevento-Acc. Benevento 0-3, Pozzuoli-V. Oplonti 0-3, Faam Matese-SG Volley 3-0.

CLASSIFICA: SV Bisceglie 22 – Oplonti 21 – PL Altamura 18 – SG Volley 16 – Faam Matese 15 – M. Cerignola 12 – FLV Cerignola 11 – G. Castellaneta 10 – LB Monopoli, Villaricca, SM Cutrofiano 8 – Acc. Benevento 4 – V. Benevento 0.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): FLV Cerignola-SV Bisceglie, SM Cutrofiano-LB Monopoli, G. Castellaneta-PL Altamura, SG Volley-M. Cerignola, Acc. Benevento-Pozzuoli, Villaricca-V. Benevento, Oplonti-Faam Matese.

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Joy Volley-Orsacuti 3-2, Maxima-GV Gioia 1-3, FM Ostuni-FM Turi 0-3, Acquaviva-Aurora BR 0-3, DP Matera-W. Crispiano 3-1.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 21 – FM Turi 18 – GV Gioia 16 – Acquaviva 11 – W. Crispiano, Orsacuti 9 – Joy Volley 8 – Maxima, DP Matera 6 – FM Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): DP Matera-Joy Volley, Orsacuti-Maxima, GV Gioia-FM Ostuni, FM Turi-Acquaviva, W. Crispiano-Aurora BR.

VOLLEY C/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 7): MSP Galatina-Salento Lecce 0-3, LC Monteroni-DV Nardò 3-2, TricaseSpecchia-Trepuzzi 0-3, Cupa Volley-SM Cutrofiano 3-1, IM San Cassiano-NV Torre 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 20 – DV Nardò 19 – Salento Lecce 17 – IM San Cassiano 14 – TricaseSpecchia 12 – Trepuzzi 11 – MSP Galatina 4 – Cupa Volley, NV Torre 3 – SM Cutrofiano 2.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): IM San Cassiano-MSP Galatina, Salento Lecce-LC Monteroni, DV Nardò-TricaseSpecchia, Trepuzzi-Cupa Volley, NV Torre-SM Cutrofiano.

(US LC Monteroni, Aldo Ido) – Sono stati necessari 5 set per assegnare il primato in classifica alla Leo Constructions Monteroni che si aggiudica la posta in palio nello scontro diretto contro la formazione della Dream Volley Nardò, con cui aveva condiviso il primo posto fino ad ora. Alla fine di una gara veramente entusiasmante, sul terreno di casa di un tensostatico gremito di gente, nonostante il brusco calo delle temperature, Capitan Apa e compagne si sono imposte per 3 a 2 (22-25, 25-23, 20-25, 25-19, 15-7 i parziali) sulla formazione neretina. I parziali dimostrano che la partita è stata molto combattuta e si è mantenuta equilibrata nei primi tre set; nel quarto e nel quinto set, però, la grinta e la determinazione delle ragazze monteronesi è venuta fuori permettendo alla Leo Constructions Monteroni di mettere all’angolo la squadra avversaria e di vincere così una gara che non ha mai mancato di dare spettacolo fino all’ultima palla giocata. – E’ stata una partita straordinariamente emozionante, – dichiara il Presidente della Leo Constructions Monteroni, l’Avv. Massimo Bellini, -ben giocata da tutte e due le squadre che, al di là del risultato finale, hanno dato luogo ad una bella gara, affrontandosi a viso aperto, colpo su colpo. Per noi era molto importante usciere vittoriosi da questa sfida, – continua il Presidente Bellini, – perchè, al di là della classifica, si trattava del primo impegno veramente difficile e ci tenevamo a dimostrare di fronte al nostro pubblico che anche la squadra abilmente costruita per questa stagione dalla nostra DS Pierpaola De Bonis fosse capace di competere con le più grandi e fosse in grado di provare a puntare ancora una volta all’obiettivo promozione. Il nostro roster, per buona parte rinnovato, sono state confermate solo il capitano, Anna Paola Greco, Marta Romano e Francesca De Nigris sulle bande ed il libero Carola D’Onofrio, ha visto l’arrivo di diverse atlete di categoria superiore insieme a giovanissimi talenti di cui siamo sicuri che sempre di più si sentirà parlare. Ed è così che sono approdate a Monteroni le palleggiatrici Giorgia Tamborini e Maria Sara Guido, le centrali Chiara Centonze e Camilla Corsaro, le bande Giorgia Ianne ed Elena Maggina ed il libero Mara Tamborino. Ciliegina sulla torta, a dare anche un pizzico di internazionalità al nostro roster, la DS De Bonis è riuscita a mettere a disposizione dei Coach Polimeno e Ciccarese una giovane centrale proveniente dalla Super Lega ucraina, Svetlana Fartushniak. Anche quest’anno la nostra Società ha fatto grandi sacrifici, – conclude il Presidente Bellini, – per continuare a mantenere alto il livello della pallavolo monteronese e siamo convinti che ancora una volta saremo in grado di toglierci grandi soddisfazioni e di far divertire il nostro pubblico, anche grazie all’affidamento in gestione della tensostruttura di Monteroni per quattro anni, cosa che ci permetterà finalmente di programmare nel tempo tutte le attività e di poter investire le nostre energie anche nella costruzione di un settore giovanile che possa fungere da serbatoio per le prime squadre e che possa, così, dare prospettive importanti alle bambine e alle ragazze del territorio. –

Prossimo turno di campionato per la Leo Constructions Monteroni, anche questo particolarmente impegnativo, sabato prossimo, 2 dicembre, alle ore 18,30, sul parquet del San Giuseppe da Copertino a Lecce contro la Pallavolo Salento, altra formazione accreditata per la lotta alla promozione.

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Nava Gioia-Falchi Ugento 1-3, O. Mesagne-Matervolley 3-0, LC Mottola-Squinzano V. 0-3, D&F Polignano-Prisma Taranto 3-0, Lecce Volley-Tiger Squinzano 3-0, SB Galatina-V. Tricase 2-3.

CLASSIFICA: Squinzano V. 15 – Lecce Volley 12 – O. Mesagne, D&F Polignano 11 – V. Tricase, Falchi Ugento, SB Galatina 10 – Nava Gioia 7 – Prisma Taranto 3 – LC Mottola 1 – Matervolley, Tiger Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): Falchi Ugento-SB Galatina, Matervolley-Nava Gioia, Tiger Squinzano-LC Mottola, Squinzano-D&F Polignano, Prisma Taranto-Lecce Volley, V. Tricase-O. Mesagne.

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Uisp Putignano-Dell’Orco 3-0, Brindisi-Apulia Monopoli 2-3, IPV Fasano-I. Talsano 3-1, P. Massafra-Sport & Friends 3-1.

CLASSIFICA: FA Oria 17 – Uisp Putignano 13 – P. Massafra, I. Talsano 12 – Sport & Friends 10 – Apulia Monopoli 9 – IPV Fasano 7 – Brindisi 4 – Dell’Orco 0.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): P. Massafra-Uisp Putignano, Dell’Orco-Brindisi, Apulia Monopoli-FA Oria, Sport & Friends-I. Talsano.

VOLLEY D/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 7): R. Spongano-LNV Maglie 0-3, TOI Copertino-Bee Lecce 3-0, GP Ruffano-CDM Astra Volley 0-3, OV Parabita-Ve.Ra Monteroni 0-3, F. Taviano-Sensi Lecce 21 3-2.

CLASSIFICA: LNV Maglie 21 – Sensi Lecce 21 16 – F. Taviano 15 – Ve.Ra Monteroni 14 – CDM Astra Volley 13 – TOI Copertino 12 – GP Ruffano 8 – OV Parabita 3 – Bee Lecce 2 – R. Spongano 1.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): F. Taviano-R. Spongano, LNV Maglie-TOI Copertino, Bee Lecce-GPV Ruffano, CDM Astra Volley-OV Parabita, Sensi Lecce 21-Ve.Ra Monteroni.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): RBM Fasano-AI Alberobello 3-1, BCC Treech-Materdomini 3-0, VC Grottaglie-VR Nardò 3-1, Frascolla-Vibrotek 3-0, Apulia Monopoli-Alezio 1-3.

CLASSIFICA: BCC Treech 15 – RBM Fasano 12 – VC Grottaglie 11 – Frascolla 10 – Alezio 9 – -VR Nardò 8 – Otranto 7 – AI Alberobello 3 – Apulia Monopoli, Vibrotek, Materdomini 0.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): AI Alberobello-Otranto, Materdomini-RB; Fasano, Alezio-VC Grottaglie, VR Nardò-Frascolla, Vibrotek-Apulia Monopoli.

VOLLEY 1ª Div./f – Memorial Luigi Laudisa

RISULTATI (giornata 3): V. Tricase-Eurovolley SS Annunziata 1-3, Otranto-N. Melendugno 3-0, Wesport-Aradeo 0-3, GV Galatone-SM Cutrofiano 3-0, Real Volley-New Lady Volley 0-3, Bee Lecce-CDM Astra Volley 3-0.

CLASSIFICA: Otranto, New Lady Volley 9 – Aradeo 7 – F. Surbo, GV Galatone 6 – Eurovolley SS Annunziata 4 – Real Volley, Bee Lecce, Wesport 3 – V. Tricase 1 – CDM Astra Volley, N. Melendugno, SM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (02-03.12.23): Eurovolley SS Annunziata-Wesport, SM Cutrofiano-N. Melendugno, V. tricase-F. Surbo, CDM Astra Volley-real Volley, Aradeo-Bee Lecce, New Lady Volley-Otranto.

VOLLEY 1ª Div./m – Girone unico

RISULTATI (giornata 3): FV Squinzano-LS Casarano 3-2, GV Piero Corvino-LNV Maglie 3-1, PA Alessano-Terre d’Oriente 3-1, Lecce Volley-Parabita 0-3, Alliste-SBV Galatina 0-3, M. Ruffano-GV Galatone 3-2.

CLASSIFICA: SBV Galatina 9 – GV Piero Corvino 8 – Parabita, FV Squinzano 6 – LS Casarano 4 – Lecce Volley, LNV Maglie, Alliste, PA Alessano 3 – M. Ruffano 2 – GV Galatone 1 – Terre d’Oriente 0.

PROSSIMO TURNO (02-06.12.23): Alliste-LS Casarano, LNV Maglie-FV Squinzano, Terre d’Oriente-GV Piero Corvino, Parabita-PA Alessano, SBV Galatina-M. Ruffano, GV Galatone-Lecce Volley.