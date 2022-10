LECCE – Gonzalez, il Bambino d’Oro: “Non mi aspettavo di arrivare sin qui. Devo ancora migliorare tanto…”

È una delle sorprese più liete di questo primo scorcio di stagione: Joan Gonzalez, sempre presente nelle prime dieci partite, (un gol, un assist, lunedì a Ceesay e anche un autogol a Salerno) è stato protagonista della conferenza stampa in casa Lecce.

“Non mi aspettavo di arrivare sin qui: in ritiro cercavo sempre di dare il massimo ma pensavo che la prima squadra fosse impossibile da raggiungere. Alla fine ce l’ho fatta, l’inizio della stagione è stato bello, sia per me, sia per la squadra, e Baroni ci aiuta tutti, come anche i più esperti. Chi della Primavera può arrivare in prima squadra come me? Se ce l’ho fatta io, ci sono anche altri calciatori che ce la possono fare, come Berisha, Samek, Vulturar e altri. Umtiti? Un onore che mi abbia citato. Contro la Fiorentina abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma loro ci hanno messo sotto nella ripresa. Continueremo a cercare la prima vittoria casalinga. Dove devo migliorare? Tante cose, una di queste è il pressing, a volte ci vado da solo e gli avversari escono con facilità. Sono inesperto e faccio tanti errori di immaturità. Giocare in questi stadi non si può spiegare, ci sono tanti tifosi, ambienti caldi come il nostro Via del Mare, grandi calciatori, è tutto incredibile. A Bologna sarà una gara difficile, proveremo a vincere perché ci servono i tre punti”.