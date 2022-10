COPPA PUGLIA – Ritorno accoppiamenti, 2ª giornata triangolari 1° turno: i risultati e le qualificate

Coppa Puglia, ritorno degli accoppiamenti preliminari e seconda giornata dei triangolari: i risultati.

ACCOPPIAMENTI

Atl. Vieste-Atl. Peschici 5-4 (and. 3-3)

Sammarco-A. Cagnano (and. 1-2) 20 ott.

Atl. Apricena-Sp. Apricena 1-3 (and. 0-4)

Elce-Castelluccio dei Sauri 7-0 (and. 1-3)

Aud. Barletta-Etra Barletta 2-1 (and. 2-2)

Virtus Molfetta-Virtus Bisceglie 0-3 a tav. (and. 0-3 a tav.)

Wonderful S. Spirito-Ideale Bari 0-0 (and. 1-2)

Grumese-La Torittese 2-1 (and. 2-0)

Real Sannicandro-Bitetto 1-0 (and. 2-3)

Noicattaro-NT Cellamare 2-1 (and. 4-1)

Dimateam-FC Santeramo 2-2 (and. 0-1)

Statte-RS Crispiano 1-0 (and. 0-5)

S. Vito-Real Carovigno 0-2 (and. 4-3)

San Giorgio-Giovani Cryos 5-5 dcr (and. 1-2)

A. Fragagnano-A. Sava 1-1 (and. 1-2)

DB Manduria-V. San Pancrazio 9-0 (and. 1-0)

SP Vernotico-VS Torchiarolo 2-1 (and. 3-0)

(in grassetto le qualificate al secondo turno)

TRIANGOLARI

Aud. San Severo-Maracanà San Severo 1-11

Riposa GC San Severo

Già giocata: GC San Severo-Aud. San Severo 12-1

Real Zapponeta-Sp. Manfredonia 4-1

Riposa AC Monte

Già giocata: Sp. Manfredonia-AC Monte 2-2

Uniti per Cerignola-Stornarella 3-3

Riposa Canusium

Già giocata: Stornarella-Canusium 3-3

Noci Azz. 2006-Castellana 0-2

Riposa Real Putignano

Già giocata: Real Putignano-Noci Azz. 2006 2-0

Atl. Pezze-Esp. Monopoli 3-0

Riposa ST Fasano

Già giocata: Esp. Monopoli-ST Fasano 2-2

H. Laterza-Real Mottola 1-4

Riposa G. Palagiano

Già giocata: G. Palagiano-H. Laterza 7-1

Grottaglie-TAF Ceglie M. 4-1

Riposa Villa Castelli

Già giocata: TAF Ceglie-Villa Castelli 4-5

VC Mesagne-Euro Sport Ac. 2-3

Riposa Latiano

Già giocata: Latiano-VC Mesagne 6-0

F. Monteroni-Vernole 1-3

Riposa Virtus Lecce

Già giocata: Virtus Lecce-F. Monteroni 5-2

Zollino-Rinascita Ref. 0-3

Riposa F. Miccoli

Già giocata: Rinascita Ref.-F. Miccoli 1-3

P. Galatone-Soleto 4-1

Riposa Galatina

Già giocata: Soleto-Galatina 1-3

P. Bagnolo-Cursi 0-0

Riposa Melpignano

Già giocata: Cursi-Melpignano 3-4

G. Aradeo-R. Neviano 5-1

Riposa Seclì

Già giocata: Seclì-G. Aradeo 2-1

SD Parabita-Poggiardo 2-3

Riposa Kale Polis Gallipoli

Già giocata: Kale Polis Gallipoli-SD Parabita 2-1

Capo di Leuca-Tricase 7-2

Riposa Ruffano

Già giocata: Tricase-Ruffano 1-8

(si qualifica al secondo turno la prima di ogni girone; terza giornata: 2 novembre)