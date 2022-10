LECCE – Primavera, esordio ok in Coppa Italia: tris al Crotone, ora c’è la Lazio

Esordio vittorioso per il Lecce Primavera nel trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I giallorossi hanno avuto la meglio del Crotone per 3-0 nel match disputato nel pomeriggio al Deghi Center di San Pientro in Lama.

I gol sono stati segnati da Carrozzo, Berisha e Macrì. Nel prossimo turno, i lupetti dovranno vedersela con la Lazio che ha superato per 3-1 il Cosenza. L’incontro )in gara unica e da giocarsi in casa del Lecce) è programmato per il 9 novembre.

IL TABELLINO

LECCE-CROTONE 3-0

RETI: 41′ pt Carrozzo, 8′ st Berisha, 23′ st Macrì

Lecce: Borbei, Russo, Abdellaoui, Hasic, Salomaa, Vulturar (15’ st Borgo), Carrozzo, Dorgu (33’ st Milli), Macrì (27’ st Minerva), Gueddar (1’ st Berisha), Daka (1’ st Corfitzen). A disposizione: Moccia, Pascalau, Burnete, , Munoz, Samek, Kausinis, Perricci. Allenatore: Federico Coppitelli.

Crotone: Lucano, Abbruzzese, D Amora, Nistico’ ©, Abbenante (1’st Giancotti), Lupinacci, Tarantino, Rossi (1’ st Ranieri), Elia (8’st Aprile), Chiarella, Panzarella (1’st Cantisani). A disposizione: Falbo, Barilla, Russo, Spunticcia, Vulcano, Scandale, Luciano, Esposito. Allenatore: Francesco Lomonaco.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Note: ammoniti Daka e Giancotti. Recupero: 1′, 3.