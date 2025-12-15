Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: l'esultanza di Stulic e compagni
ph: Coribello/SalentoSport

LECCE – Il gol di Stulic oggi pesa ancora di più: una boccata d’ossigeno in vista di un gennaio durissimo

IN PRIMO PIANO LECCE NEWS SERIE A 6 minuti ago

La pesantissima vittoria di venerdì sera firmata Stulic e i risultati che sono maturati sino a ieri sera nella 15esima giornata (oggi si conclude con Roma-Como), permettono al Lecce di guadagnare un punto sulla terzultima in classifica, il Verona. La squadra di Paolo Zanetti, vincendo a Firenze, ha inferto un altro colpo alla Fiorentina, sempre più ultima con soli sei punti in 15 partite.

Prima di venerdì, il Lecce precedeva soltanto la squadra di Gilardino, il Verona e la Fiorentina. Oggi, invece, alle spalle dei giallorossi si collocano anche Cagliari, Parma e Genoa, a testimonianza di una classifica diventata più favorevole dopo l’ultima giornata.

Tra le squadre di coda, oltre a Lecce e Verona, ha vinto solamente il Torino; a secco, come detto, Fiorentina, Pisa, Parma, Genoa e Cagliari. Ecco perchè il primo gol del centravanti serbo – si deca venerdì e lo si ripete a maggior ragione oggi – vale molto di più dei tre punti nominali aggiunti alla classifica.

Il rendimento della squadra di Di Francesco risulta inoltre migliore rispetto a quello fatto registrare nello stesso periodo della scorsa stagione. Alla quindicesima giornata del precedente campionato, infatti, il Lecce aveva raccolto 13 punti, appena uno in più di ComoVerona, che occupavano la terz’ultima posizione. In coda figuravano Monza e Venezia, poi retrocesse in Serie B. Oggi si è a +4 sulla terzultima e si hanno tre punti in più rispetto al 2024/25.

La vittoria contro il Pisa rappresenta una preziosa boccata d’ossigeno in vista del prossimo impegno contro il brillante Como e di un gennaio 2026 durissimo, che vedrà i salentini affrontare, nell’ordine, Juventus fuori, Roma e Parma in casa, Inter e Milan fuori e Lazio in casa.

Tags: