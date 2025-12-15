LECCE – Il gol di Stulic oggi pesa ancora di più: una boccata d’ossigeno in vista di un gennaio durissimo

La pesantissima vittoria di venerdì sera firmata Stulic e i risultati che sono maturati sino a ieri sera nella 15esima giornata (oggi si conclude con Roma-Como), permettono al Lecce di guadagnare un punto sulla terzultima in classifica, il Verona. La squadra di Paolo Zanetti, vincendo a Firenze, ha inferto un altro colpo alla Fiorentina, sempre più ultima con soli sei punti in 15 partite.

Prima di venerdì, il Lecce precedeva soltanto la squadra di Gilardino, il Verona e la Fiorentina. Oggi, invece, alle spalle dei giallorossi si collocano anche Cagliari, Parma e Genoa, a testimonianza di una classifica diventata più favorevole dopo l’ultima giornata.

Tra le squadre di coda, oltre a Lecce e Verona, ha vinto solamente il Torino; a secco, come detto, Fiorentina, Pisa, Parma, Genoa e Cagliari. Ecco perchè il primo gol del centravanti serbo – si deca venerdì e lo si ripete a maggior ragione oggi – vale molto di più dei tre punti nominali aggiunti alla classifica.

Il rendimento della squadra di Di Francesco risulta inoltre migliore rispetto a quello fatto registrare nello stesso periodo della scorsa stagione. Alla quindicesima giornata del precedente campionato, infatti, il Lecce aveva raccolto 13 punti, appena uno in più di Como e Verona, che occupavano la terz’ultima posizione. In coda figuravano Monza e Venezia, poi retrocesse in Serie B. Oggi si è a +4 sulla terzultima e si hanno tre punti in più rispetto al 2024/25.

La vittoria contro il Pisa rappresenta una preziosa boccata d’ossigeno in vista del prossimo impegno contro il brillante Como e di un gennaio 2026 durissimo, che vedrà i salentini affrontare, nell’ordine, Juventus fuori, Roma e Parma in casa, Inter e Milan fuori e Lazio in casa.