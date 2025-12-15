NARDÒ – Ferrandina steso da un rigore di D’Anna, si chiude in bellezza il 2025 casalingo

Il Nardò chiude il 2025 casalingo con una vittoria su rigore firmato D’Anna che allunga la serie positiva a otto partite. Dopo un primo tempo poco brillante, il Toro alza decisamente i ritmi nella ripresa e trova il successo nel pomeriggio della festa grazie al primo rigore stagionale, trasformato con freddezza dal capitano. È Garnica, con uno dei suoi spunti in velocità, a guadagnarsi il tiro dal dischetto e a spezzare la resistenza di un Ferrandina ordinato, compatto e disposto al sacrificio fino all’ultimo minuto.

Al “Giovanni Paolo II” l’atmosfera è di quelle speciali già prima del fischio d’inizio. Si chiudono infatti i festeggiamenti per il centenario del calcio neretino, celebrati alla presenza del presidente della promozione in C/2 Benito Papadia e di diversi protagonisti del Nardò degli anni ’90 come Walter Monaco, Dario Levanto, Tiberio Ancora e Checco D’Amblè.

Chi si attende però un Nardò dominante, trascinato dall’entusiasmo della ricorrenza, resta inizialmente deluso. Il Ferrandina interpreta la gara con grande attenzione tattica e riesce a imbrigliare le trame offensive della formazione di De Sanzo. I granata faticano a rendersi pericolosi e la prima frazione scorre senza particolari sussulti. L’unico vero brivido per la porta lucana arriva dopo la mezzora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: un flipper in area si conclude con la deviazione vincente di Fornasier, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Proteste anche sul fronte opposto al 43’, quando il Ferrandina si vede annullare una rete per offside tra le vibranti lamentele dei lucani.

Dopo l’intervallo De Sanzo cambia volto alla squadra inserendo Margiotta e rendendo l’attacco più robusto. Il Nardò cresce, prende campo e costringe il Ferrandina ad abbassarsi. Le occasioni iniziano ad arrivare: al 3’ D’Anna sfiora il vantaggio, poi Minerva mette in mezzo un pallone insidioso che attraversa tutta l’area. Il gol è nell’aria e arriva al 16’: Fornasier pesca Garnica in profondità, De Simone lo trattiene in area e l’arbitro indica il dischetto. D’Anna non sbaglia e firma l’1-0. Il capitano sfiora anche il raddoppio, ma il Nardò gestisce senza affanni fino al termine, rischiando solo nel recupero.

Tre punti pesanti che valgono l’aggancio a ridosso della zona playoff. Domenica prossima, a chiusura del girone di andata, trasferta a Barletta, senza Addae, che sarà squalificato.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 14.12.2025, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 16

NARDÒ-FERRANDINA 1-0

RETI: 16′ st D’Anna rig.

NARDÒ (4-2-3-1): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni (1′ st Tursi); Addae, Risolo (22′ pt De Luca); Garnica, Leone (1′ st Margiotta), Elia; D’Anna. All. De Sanzo.

FERRANDINA (3-5-2): Galiano; Gianfreda, De Simini, Sepe, Finamore (33′ st Maltese); Brancati (33′ st Cissè), Asare, Gallitelli, De Simone (22′ st Calabria); Canavese, Kisseih (22′ st Lusha). All. Summa.

ARBITRO: Schmid di Rovereto.

RISULTATI E CLASSIFICA