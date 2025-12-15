TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 9ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 9
(14.12.2025 h 14.30)
AP Specchia-Andrano Castiglione 0-0
Atl. Salve-GC Muro 0-3
Choriana-Palmariggi 0-2
Sannicola-Cutrofiano AM 1-11
V. Neviano-LM Scorrano 3-2
Riposa Atl. Melpignano
CLASSIFICA
V. Neviano 23
Palmariggi 20
Atl. Salve 19
GC Muro 16
LM Scorrano 16
Cutrofiano AM 10
AP Specchia 6
Sannicola 6
Andrano Castiglione 5
Choriana 4
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 10
(04.01.2026 h 14.30)
Andrano Castiglione-Sannicola
AP Specchia-LM Scorrano
Cutrofiano AM-Choriana
GC Muro-V. Neviano
Palmariggi-Atl. Melpignano
Riposa Atl. Salve
Da recuperare: Choriana-GC Muro (21/12)