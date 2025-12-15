TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 9ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 9
(14.12.2025 h 14.30)
Alixias-V. Collepasso 0-0
Atl. Copertino-Kick Off Ac. 1-0
Club Salento Lecce-S. Guagnano 0-6
Lizzanello-Salento Soccer Ac. 2-1
Seclì-Merine 5-5
S. Veglie-Calimera 8-0
CLASSIFICA
S. Veglie 25
Atl. Copertino 16 (-1 gara)
Alixias 16 (-1 gara)
V. Collepasso 13
Kick Off A. 11
Salento Soccer A. 11
Seclì 11 (-2 gare)
Lizzanello 10 (-1 gara)
Merine 10 (-2 gare)
Calimera 10 (-1 gara)
S. Guagnano 8
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 10
(18.01.2026 h 15)
Calimera-Lizzanello
Club Salento Lecce-Merine
Kick Off Academy-Seclì
Salento S. Academy-Atl. Copertino
S. Guagnano-Alixias
V. Collepasso-S. Veglie
Da completare: Alixias-Seclì (dal 33′ st, 3-0, 28/12), Merine-Calimera (dal 22′ st, 2-0, 28/12), Atl. Copertino-Merine (dal 35′ st, 1-2, 04/01), Lizzanello-Seclì (dal 39′ pt, 0-0, 04/01).