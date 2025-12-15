ECCELLENZA – Bisceglie campione d’inverno. Salentine, brinda alla vittorie solo il Maglie: I tabellini della 19ª

Allungo di Bisceglie, Brindisi e Taranto in vetta al termine del girone di andata che laurea i nerazzurrostellati campioni d’inverno con 43 punti e una sola sconfitta su 19 partite. Tra le salentine brinda alla vittoria solo il Maglie che passa a Foggia anche se nel finale rischia di essere ripreso dopo essere stato in vantaggio di tre reti. Seconda vittoria di fila per i giallorossi che giovedì inaugureranno il girone di ritorno a Racale dove la squadra di Sportillo e il Galatina di Longo non si superano e si dividono un punto. A reti bianche anche Novoli-Ugento mentre cadono il Gallipoli contro il Taranto, il Brilla Campi (terzo ko di fila) a Massafra e il Taurisano (quarto consecutivo) in casa contro il Bitonto.

Giovedì ultima del 2025. I tabellini della 19esima:

ATL. RACALE-GALATINA 0-0

ATL. RACALE: Colazo, My, De Vito, Pirretti, Galan (14’ st Carrino), Sarmiento, Miggiano (25’ st Pennetta), Perez (14’ st Ramirez), Schirosi (14’ st Vitale), Arias, Massimi. All. Sportillo.

GALATINA: Caroppo, Vergara, Monteduro, Signore, Mengoli, Arnesano, Macrì, Dell’Anna, Candido, Centonze (37’ st Miglietta), Musso (29’ st Karim). All. Longo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Non passerà di certo alla storia il derby tra Racale e Galatina andato in scena al “Basurto”. In una bella giornata di sole dicembrino e con una discreta partecipazione di pubblico, Racale e Galatina si sono affrontate con l’obiettivo primario di non subire. Il risultato a reti bianche, dunque, è il risultato più giusto e ovvio che poteva emergere da un match giocato soprattutto a centrocampo. Emozioni col contagocce e pochissime azioni degne di nota nel primo tempo. Al 16’ si mette in evidenza Massimi che colpisce con l’esterno destro dal limite, trovando la respinta di Caroppo. Sull’altro fronte qualche brivido per un colpo di testa di Galan che a momenti infila il proprio portiere sugli sviluppi di un corner ospite. Pochi sussulti anche nella ripresa. Al 10’ Miggiano non trova il tempo per la battuta in porta dopo un cross di Pirretti. Alla mezzora Vitale sbaglia un disimpegno difensivo e mette in moto D’Anna che non riesce a servire il suo compagno Musso, solo in area. L’occasione più nitida è per il Racale a tempo ormai scaduto: rapido contropiede condotto da Ramirez, palla in area per Massimi che calcia a botta sicura ma trova davanti a sé Caroppo a chiudergli lo specchio e a salvare il risultato. Finisce 0-0, esito che, comunque, può andare bene a entrambe le formazioni, a chiudere un girone d’andata soddisfacente. Da segnalare, infine, l’iniziativa di solidarietà promossa dalla società di casa e dal Comitato genitori che ha raccolto fondi per una sfortunata famiglia racalina, la cui abitazione è stata distrutta da un incendio lo scorso mercoledì.

—

NOVOLI-UGENTO 0-0

NOVOLI: Suma, Togora, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, Valzano, Ferreira, De Blasi, Parisi (18′ st Liccardi), Mancarella, Quarta. All. Luperto.

UGENTO: Maggi, Balima, Dias, Regner (38′ pt Tavdgiridze, 33′ st Cordary), Macias, Martinez, Lollo, Albin Gomez, Beceiro, Carrozzo J., Boglic (8′ st Gonzalez). All. Manco.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

(US Ugento Calcio) – Terzo risultato utile per l’Ugento di Andrea Manco. Dopo le due vittorie di fila, la compagina giallorossa conquista un punto prezioso sul campo del Novoli e allunga la striscia positiva senza subire reti. Finisce 0-0 la sfida al “Toto Cezzi”, la partita rimane però viva e in bilico sino al triplice fischio di chiusura.

In campo vanno due formazioni toste, con qualità e ben messe in campo dai rispettivi allenatori. La panchina ugentina deve fare i conti con alcune assenze di rilievo, mancano gli squalificati Rivadero e Urbano e l’infortunato Marchionna, classe 2007 sostituito da Balima all’esordio assoluto. In corso d’opera, poi, l’Ugento perde per infortunio Regner sul finire del primo tempo e Boglic a inizio ripresa. Il match è aperto dal destro dal limite di Mancarella deviato in angolo da un difensore ugentino. Sul fronte opposto, corre il 5’, Beceiro sprinta sulla sinistra, difende e lavora un ottimo pallone che mette sul secondo palo: proprio Balima arriva con un attimo di ritardo. Passano pochi minuti e Boglic sfonda ancora sulla corsia mancina, palla in area di rigore per Lollo che colpisce ma non trova la porta. Beceiro si ritrova la sfera tra i piedi al limite, esterno destro altro sulla traversa. Spingono in questo frangente di gara gli ospiti. Azione corale al 28’, dalla sinistra ancora palla a destra per Balima che stavolta calcia convinto appena dentro i 16 metri avversari ma non centra il bersaglio. Il tempo si chiude con il destro di Ferreira, Maggi controlla senza problemi la traiettoria che si spegne sul fondo.

La ripresa è aperta ancora da Mancarella, bravo a eludere il fuorigioco, meno a calciare da distanza ravvicinata. Passa un minuto e al 5’ su un lancio lungo dalla difesa ugentino, Suma buca l’intervento fuori dall’area di rigore, gli avversari reclamano per un fallo di mano, un difensore si rifugia in fallo laterale. La partita è sempre molto piacevole, i 22 in campo non si risparmiano. Al 15’, lo schema sul calcio d’angolo del Novoli porta alla conclusione Valzano dai 18 metri, Maggi respinge. Minuto 19, sul fronte opposto è Beceiro a impegnare Suma. Iniziano i cambi e la gara rallenta un poco i ritmi. Corre il 36’e Jason Carrozzo impegna ancora il portiere di casa con un destro rasoterra e velenoso. Ancora emozioni sui titoli di coda del match. Al 43’Gonzalez apparecchia in area per Beceiro, palla alta sopra la traversa da buona posizione. Il Novoli risponde e in due occasioni in rapida successione Maggi è attento a respingere le conclusioni degli avanti di casa. Si gioca per quattro minuti oltre il 90esimo, il risultato però non si schioda da quello iniziale per un pari sostanzialmente giusto.

Sono 23 i punti dell’Ugento in classifica. E giovedì prossimo si torna già in campo: in cartellone la prima giornata di ritorno, la trasferta è quella di Gallipoli.

—

GALLIPOLI-TARANTO 0-2

RETI: 31′ st Loiodice, 48′ st Aguilera

GALLIPOLI: Menendez (40′ st Salvadore D.), Marzio, Vidal (43′ st Fernandes), De Petris, Sansò, Magalhaes (40′ st Carrozza), Bonoha, Beitia, Molina (18′ st Gonzalez), Camacho, Paglialunga (40′ st Denkovski). All. Salvadore A.

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Konate, Rizzo, Corallini (13′ st Labianca), Di Paolantonio, Zampa (9′ pt Marino, 13′ st Vukoja), Incerti (13′ st Derosa), Losavio (28′ st Aguilera), Loiodice, Trombino. All. Morea.

ARBITRO: Tinelli di Verona.

—

TAURISANO-BITONTO 1-2

RETI: 17′ pt Napoli (B), 33′ pt Bozzi (B), 8′ st Maiolo (T)

TAURISANO: Rollo, Lezzi, Romano, Cabrera, De Vasconcelos, Bello, Ponzo (23′ st Quarta), Maiolo, Mingiano, Garcia (1′ st D’Ettorre), Caruso. All. Oliva.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Dinielli, Cutrone, D’Alba, Palazzo (30′ st Mazzilli), Napoli (41′ st Leuzzi), Chacon (26′ st De Michele), Bozzi (12′ st Milella), Marchitelli, Fracchiolla (18′ st Cafarella). All. Zinfollino.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

N. SPINAZZOLA-UC BISCEGLIE 3-2

RETI: 22′ pt Stefanini (S), 29′ st Ingredda (S), 37′ st Caputo (U), 42′ st Colonna (S), 46′ st D’Elia (U)

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele 834′ st Carlucci), Ripanto, Ricchiuti, Stefanini, Pizzo, Silvestri (29′ st Zingaro), Colonna, Ferrero (47′ st Di Palma), Bonanno, Ingredda (34′ st Losappio). All. Di Domenico.

UC BISCEGLIE: Lullo, Loseto (34′ st Ramos), Soldani (14′ st D’Elia), De Blasio (8′ st Cappellari), Diomandè, Konè (42′ st Caputo), Bocchino, Zinetti, Radicchio (43′ pt Ngom), Bonicelli, Saani. All. Rumma.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

BRINDISI-V. MOLA 4-0

RETI: 6′ pt Ferrari, 17′ pt Alboni, 15′ st Scoppa, 47′ st Scaringella

BRINDISI: Staropoli, Barrera (38′ st Mancarella), Lanzolla, Cauteruccio, Bernaola, Alboni, Sanchez J. (23′ st Burzio), Scoppa (23′ st Melillo), Carpineti (45′ st Sanchez K.), Ferrari, Mangialardi. All. Ciullo.

V. MOLA: Colonna, De Giosa, Daniele, Ungredda, Natuzzi, Caradonna (21′ st Faye), Pignataro (1′ st Bottalico), Lorusso (30′ st Quarta), Marzulli, Capobianco, Dambrosio (1′ st Loporchio). All. Diaw.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

S. MASSAFRA-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 18′ st Sergio

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Morisco, D’Arcante, Gramegna (4′ st Sergio), Tinelli, D’Andria, Nazzaretto, Kordic (44′ st Scialpi), Palmisano, Pentimone. All. Marasciulo.

BRILLA CAMPI: Alonso, Filippi Filippi (13′ st Calò), Cucci, Milessi, Caravaglio, Giglio, Mossolini (13′ st De Luca), Dell’Atti, Cavaliere, Marti (24′ st Flordelmundo), Mariano. All. Calabuig.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

FOGGIA INCEDIT-TOMA MAGLIE 2-3

RETI: 13′ pt Ongania (M), 5′ st e 11′ st Oltremarini (M), 20′ st Cateniello (F), 44′ st Siclari (F)

FOGGIA INCEDIT: Distasio, Rubino, Delle Noci, Stele, Forziati, Joof, Coco, Ambrosino (25′ st Zichella), Suriano (18′ st Kamara), Dembele, Siclari. All. La Torre.

TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Amato, Castellaneta, Martina (19′ st Vantaggiato), Alfarano (43′ st Negro), Fernandez, De Luca (35′ st Urso), Oltremarini (19′ st Diaz). All. Giuliatto.

ARBITRO: Filippi di Rossano.

—

POLIMNIA-CANOSA 0-0

POLIMNIA: Pellegrini, Avantaggiati, Anaclerio (36′ st Buonsante), Nacci, Rapio, Divittorio, Zaccaria, Marasciulo, Romano (13′ sts Massari), Mercurio (36′ st Gernone), Buonamico. All. Giampaolo.

CANOSA: Carolli, De Gol, Gomes (44′ st Rotondo), Cafagna (17′ st Manzo), Strambelli, Croce, Lamacchia, Di Piazza (28′ st Caputo), Farinola, Belladonna (28′ st Lanzone). All. De Candia.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.