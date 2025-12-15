PROMOZIONE/B – Squinzano e Mesagne rallentano, balzo in vetta dell’Ostuni: i tabellini della 15ª

L’Ostuni supera il Leverano, infila l’undicesimo risultato utile consecutivo e, approfittando dei mezzi passi falsi di Squinzano (1-1 col Terre) e Mesagne (0-0 a Manduria) balza in testa alla classifica di Promozione B a due turni dalla fine del girone d’andata. Il Bagnolo costringe al pari il Taviano che conserva la quinta piazza e allunga sulle seste, Leverano e Ginosa. I tarantini si fanno sorprendere in casa dal Matino che ritorna alla vittoria dopo nove partite. Trepuzzi desolatamente ultimo, battuto anche dal Locorotondo e ancora a zero vittorie dopo 15 partite. Periodo nero del Copertino: col Putignano arriva la quinta sconfitta nelle ultime sei.

Giovedì si ritorna in campo. I tabellini della 15esima:

OSTUNI-LEVERANO 2-0

RETI: 6′ pt Sowe, 45′ pt Caruso

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi, Narducci (28′ st Carlucci), Gomez (28′ st Semeraro), Frumento, Thiam (41′ st Kola), Lettieri (23′ st De Pasquale), Caruso, Balanda, Sowe (15′ st Bari). All. Bruni.

LEVERANO: Bardoscia, Colao, Manca, De Luca (30′ st Pasculli), De Pascalis, Suppressa, Sanyang, Spedicato, Magoia (1′ st Alemanni), Carabajal, Mariano. All. Lentini.

ARBITRO: Piazzolla di Barletta.

—

P. BAGNOLO-F. TAVIANO 1-1

RETI: 38′ pt Afrune (B), 44′ pt Iurato (T)

P. BAGNOLO: Provenzano, Angelini, Mariano, Salvatore, Mastria, Diop, Chiri, Lanciano, Tourè (15′ st Pispico), Afrune, Coluccia (27′ st De Blasi). All. Bray.

F. TAVIANO: Palma, Spinelli (7′ st Cavalera), Ferilli, Liquori, Aranda, Savino (25′ st Orfano), Coppola (11′ st Hoxha), Levanto, Gennari, Castrì, Verri (36′ pt Iurato). All. Costantini.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

—

MANDURIA-MESAGNE 0-0

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Donno (1′ st Palumbo), Solimeno, Zizzi, Stranieri, De Mitri, Romano, Siverio (40′ st Mandurino), Galvan (15′ st Caputo), Cilenti. All. Tartaglia.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Gningue M., Ribezzi, Gningue L., Ndiaye, D’Amanzo, Ndom, De Carlo, Fatty (13′ st Mbaky), Manta (31′ st Taveri). All. Funaro.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

GINOSA-VIRTUS MATINO 1-2

RETI: 19′ pt Pinto (M), 34′ pt De Vito (M), 7′ st rig. Prati (G)

GINOSA: Randino, Cimmarrusti, Lavazza (31′ st Coronese N.), Faccini, Carlucci, Ventura, Coronese M., Telesca (1′ st Sernia), Prati, Panzarea (31′ st Fede), Molina. All. Delle Foglie.

VIRTUS MATINO: Cherillo, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Marocco, De Vito, Potenza (26′ st Mancarella), Garcia (44′ st Ciriolo), Maniglio (41′ st Maruccia). All. Mauro.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

—

SQUINZANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-1

RETI: 14′ pt Maraschio (T), 42′ st Pignataro (S)

SQUINZANO: Partal, Longo (34′ st Poleti), Nobile, Greco, Caragnulo, Cocciolo, Nuzzo (18′ st Libertini), Iaia, Quarta, Ancora, Pignataro. All. Politi.

TERRE DI AeR: Franco, Mingiano (26′ st Porpora), Maraschio (37′ st Lo Basso), Rutigliano (17′ st Rizzo), Cisternino, Garcia, Almeyra, Piccinno (11′ st Diop), Raffin, Conte, Espindola. All. Greco.

ARBITRO; Bombini di Molfetta.

—

TRICASE-CAROVIGNO 0-0

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Coulibaly, Caracciolo, Maiolo (10′ st Amico), Cavalieri, Desiderato, Palumbo, De Giorgi, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

CAROVIGNO: Cervellera, Caramia, Donia, Albano, Kidiera, Bardaro, Kaba (15′ st Venere), Petracca, Turco F., Lombardi, Turco M. All. Di Serio.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

SAVA-ARBORIS BELLI 0-0

SAVA: Bufano, Pinto, Neris, Lippo, Fabiano, Cicala, Spataro (43′ st Panico), Richella, Gatto (45′ st Itta), Vapore, Mirizzi (1′ st Camarda). All. Malacari.

ARBORIS BELLI: Schina, Iaia, Amodio, Pascale (30′ st Greco), Manfredi, Avella, Di Lonardo (14′ st Moretti), Torrisi, Longo D. (30′ st Fernandez), Longo L., Taldone. All. Calicchio.

ARBITRO: Salso di Barletta.

—

COPERTINO-PUTIGNANO 0-3

RETI: 21′ pt Laera, 28′ st Caliò D., 42′ st Caliò F.

COPERTINO: Margiotta, Sperti (10′ st Faggiano), Della Bona, Bruno, Stella, Leo, Ciccarese, Mazzotta, Nestola, Franco, Falco. All. Renna.

PUTIGNANO; Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini (20′ st Caliò D.), Amendolagine, Fornaro, Laera, Daugenti (10′ st Caliò F.), Novelli, Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

V. LOCOROTONDO-TREPUZZI 1-0

RETI: 46′ pt Lacirignola

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Colucci, Legrottaglie (32′ pt Pentassuglia), Prete, Palazzo (1′ st Savoia), Lacirignola, Keita (17′ st Natale J.), Neglia, Quazzico (23′ st Romanazzo), Mastronardi, Natale R. All. Calabretto.

TREPUZZI: Chesanovskyi, Fraschetta, Spedicato (10′ st Ndiaye), Souare (17′ st Pezzuto), Kroba (35′ st Spagnolo), Brindisino, Durante, Scardia, De Marco, Agui, Greco (10′ st Mosca). All. Tafuro.

ARBITRO: Celi di Bari.