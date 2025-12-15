FEMMINILE – Il Lecce Women si ferma sulle mani di Balbi: è pareggio col Villaricca

Un Lecce Women in formazione rimaneggiata conquista un pareggio contro il Villaricca. La sfida giocata al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci, valida per l’ottava giornata del campionato di serie C, è terminata 1-1. Merito soprattutto del portiere della formazione campana, la 30enne Maria Grazia Balbi, con un passato importante nelle categorie superiori. L’estremo difensore gialloblù è stata la grande protagonista del match: in avvio di partita ha respinto con i piedi, e con un po’ di fortuna, il calcio di rigore battuto da Serena D’Amico sul punteggio di 0-0; quindi, nel corso della ripresa, ha compiuto due miracoli sui tiri a rete della 14enne Ingrid Ingrosso: prima ha respinto sulla linea di porta il colpo di testa in tuffo dell’attaccante giallorossa e poco dopo si è esibita in un’altra grande parata sul destro da fuori area della stessa calciatrice salentina destinato a finire all’incrocio dei pali. Era stata la solita D’Amico, al 17′ del primo tempo, a portare in vantaggio il Lecce Women con un gran colpo di testa su assist di Giorgia Carrapa. Poi, al 22′, le ospiti avevano raggiunto il pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Bottone.

“Nonostante giocassimo in formazione di emergenza, chi è andata in campo non ha fatto rimpiangere le compagne assenti. E’ stata una partita molto equilibrata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza troppi tatticismi – ha detto Vera Indino -. Il pareggio credo sia il risultato più giusto anche se noi abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo e solo grazie a due ottimi interventi di Balbi il risultato alla fine non è stato a nostro favore. Ad ogni modo, faccio i complimenti alle mie ragazze per l’approccio e per aver provato fino alla fine a conquistare i tre punti. Ora sarebbe bello chiudere il 2025 con un risultato positivo a Palermo”.

Domenica prossima infatti il Lecce Women sarà impegnato in Sicilia contro la formazione rosanero.

(US Lecce Women)

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-VILLARICCA 1-1

RETI: 17′ pt D’Amico (L), 22′ pt rig. Bottone (V)

LECCE WOMEN: Prieto; Porrino (9′ st Renna), Kull, Felline, Megna; De Vito (44′ st Grande) Bertè, Carrapa, Ingrosso I., Labianca (17′ st Scardino) D’Amico. In panchina: Garzya, Tondo, Cudazzo, Carluccio, Ingrosso A.. Nutricati. Allenatrice Vera Indino.

VILLARICCA: Balbi, Buttino, Esposito, Olivieri, Bottone (14′ st Stiff), Turco, Rosi (14′ st Russo), Borrelli, Lombardi (1′ st Conti), Cardone, Schettino. In panchina: Napolitano, Amato, Caramelli, Tessitore. Allenatore Raffaele Falco.

ARBITRO: Albione di Lecce.

NOTE: spettatori trecento circa. Ammonite: Bottone, Borrelli, Lombardi (V); espulsa 38′ st Bottone (dalla panchina). Recupero: pt 0’; st 6’.