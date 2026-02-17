LECCE – La gioia di Sticchi Damiani: «Successo fondamentale per la salvezza. Immagino uno stadio pieno ed entusiasta contro l’Inter»

La sesta vittoria stagionale arrivata a Cagliari ha regalato una gioia così grande da spingere il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a scendere sul terreno di gioco per festeggiare insieme a mister Di Francesco e ai suoi giocatori. Al triplice fischio dell’arbitro Feliciani, il presidente ha lasciato la tribuna — dove aveva seguito la partita accanto alla moglie Marina e al designatore Can Gianluca Rocchi — per abbracciare uno ad uno i protagonisti del secondo successo consecutivo in campionato.

Una vittoria fondamentale, che rafforza il cammino verso la salvezza della squadra giallorossa, determinata a conquistare la permanenza per il quinto anno consecutivo nella massima serie del calcio italiano.

«È un successo bellissimo e molto difficile, perché l’Unipol Domus è uno stadio ostico per chiunque. Solo poche settimane fa qui ha perso anche la Juventus e molte grandi squadre hanno sofferto su questo campo — ha dichiarato, visibilmente emozionato, il presidente del club di via Colonnello Costadura, che ha voluto essere vicino alla squadra anche in questa occasione —. Dedichiamo questa vittoria a tutti i tifosi del Lecce, in particolare a chi ci ha seguito fin qui a Cagliari in un giorno feriale, affrontando un viaggio lungo e impegnativo. Grazie di cuore».

Dopo il successo contro l’Udinese, il Lecce si è ripetuto a distanza di una settimana sul campo di una diretta concorrente per la salvezza. «Sei punti consecutivi sono importanti per qualsiasi squadra — ha aggiunto Sticchi Damiani —. Voglio sottolineare l’ennesimo clean sheet di Falcone, risultato di una squadra equilibrata, solida in difesa e finalmente più efficace anche in attacco. Ora godiamoci questa vittoria, in attesa della sfida di sabato contro la capolista Inter, nel nostro stadio che immagino già pieno e carico di entusiasmo» (Nuovo Quotidiano di Puglia).