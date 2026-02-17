VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 15.02.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 3): Roma-Busto Arsizio 3-2, Messina-Valsabbina 1-3, Costa Volpino-Talmassons (25/02), Altafratte-Melendugno 3-1, Fasano-Trentino 3-1.

CLASSIFICA: Brescia 24 – Talmassons, Costa Volpino 21 – Roma 19 – Altafratte 18 – Fasano 15 – Trentino 14 – Melendugno 13 – Busto Arsizio 12 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (18/02): Valsabbina-Roma, Messina-Altafratte, Costa Volpino-Busto Arsizio, Melendugno-Fasano, Talmassons-Trentino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 19): Cantù-Taranto 1-3, Lagonegro-Ravenna 3-0, Pineto-Aversa 3-0, Sorrento-Siena 1-3, Brescia-Catania 3-1, Pordenone-Fano 3-0, Portoviro-Macerata 3-1.

CLASSIFICA: Pordenone 47 – Pineto 41 – Ravenna 38 – Brescia 36 – Lagonegro 32 – Macerata, Sorrento 24 – Catania, Taranto, Siena 23 – Fano, Portoviro 22 – Cantù 10.

PROSSIMO TURNO (28/02-01/03): Siena-Taranto, Macerata-Brescia, Pordenone-Pineto, Aversa-Portoviro, Fano-Cantù, Ravenna-Sorrento, Catania-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 19): Napoli-Reggio Calabria 1-3, Terni-Gioia del Colle 2-3, Campobasso-Aurispa Lecce 0-3, Modica-Sabaudia 3-1, Galatone-Castellana Grotte 0-3.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 39 – Castellana Grotte 37 – Gioia del Colle 29 – Aurispa Lecce 25 – Modica 23 – Sabaudia, Campobasso 21 – Galatone 12 – Terni 11 – Napoli 7.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Modica-Gioia del Colle, Aurispa Lecce-Napoli, Castellana Grotte-Campobasso, Sabaudia-Galatone, Reggio Calabria-Terni.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – San Valentino perfetto per Aurispa Dfv che vince 3-0 a Campobasso. Nel giorno di San Valentino, Aurispa Dfv affronta in trasferta Campobasso per l’anticipo della 6a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Aurispa Dfv ci mette qualche istante per entrare in partita ma, dopo i primi scambi non fortunati, trova continuità sul servizio di Mazzone e prende un buon margine di vantaggio (5-8). Campobasso accorcia le distanze, ma il primo tempo di Mellano e l’ace di Santangelo mantengono i salentini sul +2 (8-10). Il monster block di Bernardis e una gran difesa di Zornetta, da cui scaturisce il punto di Aurispa Dfv, convince coach Bua a chiedere timeout (10-14). Si procede colpo su colpo: dopo un piccolo break di Campobasso, arriva un punto da manuale di Aurispa Dfv con la ricezione di Mazzone, l’alzata no look di Bernardis e la diagonale stretta di Santangelo. Altro break di Campobasso che rimonta velocemente e ribalta il risultato, con Valchinov e compagni che costringono coach Ambrosio al timeout (18-17). Il pari arriva sull’asse centrale Bernardis-Mellano, ma anche Campobasso sfrutta il centro con i primi tempi di Bartolini, segue poi il lungolinea di Santangelo che mantiene il punteggio in equilibrio (20-20). Al mani out di Mazzone risponde il muro del neoentrato Morelli, poi un altro mani out di Mazzone porta al +1 di Aurispa Dfv e al timeout di coach Bua (22-23). Le due squadre avanzano punto a punto e vanno ai vantaggi, dove prevale la fase muro-difesa di Aurispa Dfv che conquista il set grazie a due monster block di Mellano e Mazzone (26-28).

Mazzone battezza il secondo set, poi arriva il muro di Grottoli, l’attacco di seconda di Bernardis, un lungolinea di Mazzone ed ancora un primo tempo di Grottoli (2-5). Il timeout di coach Bua è inevitabile ma i salentini, dopo essersi portati in vantaggio di 4 punti, rallentano e consentono ai molisani di dimezzare le distanze (6-8). Zornetta trova un prezioso mani out ma Campobasso pareggia alzando il muro, con Santangelo che ne fa le spese subendo due monster block di fila (9-9). Mazzone e Mellano firmano un punto ciascuno, poi arrivano due attacchi vincenti di Santangelo prima del ritorno di Campobasso che, sul servizio di Valchinov completa la rimonta e passa in vantaggio (16-15). Dopo il timeout di coach Ambrosio, Santangelo trova il pari. Arienti, però, riporta avanti i suoi con due punti di fila (tra cui un ace), prima del mani out di Graziani che spinge i molisani sul +2 (20-18). Mazzone attacca in diagonale all’incrocio delle righe e, in un finale combattutissimo, i salentini rimontano grazie all’ottimo servizio dello stesso schiacciatore romano. Anche stavolta si va ai vantaggi e il set diventa interminabile. A deciderlo è il monster block di Lucho Zornetta che chiude la disputa sul 30-32 in favore dei salentini.

Terzo set: Mazzone vince una contesa a rete e Santangelo attacca una diagonale chirurgica e potente, ma Campobasso reagisce e passa in vantaggio con Valchinov (6-5). La situazione cambia di nuovo e Aurispa Dfv si riporta avanti con l’ace di Grottoli e il mani out di Santangelo. Altro ribaltamento di fronte con Campobasso che si spinge sul +2 con una freeball di Ciampa (10-8). Coach Ambrosio invoca il timeout e Aurispa Dfv trova il pari con l’ace di Zornetta (11-11). Stavolta il timeout lo chiama coach Bua e il set prosegue punto a punto: da segnalare l’attacco in lungolinea di Mazzone e la diagonale di Valchinov che mantengono l’equilibrio (14-14). Il break di Campobasso arriva sul servizio di dello stesso schiacciatore bulgaro (che conquista anche un ace) e i molisani mantengono il vantaggio alzando il muro (20-18). Dopo un grande attacco in diagonale di Santangelo, arriva il pari con il mani out di Mazzone che poi si ripete con una diagonale che mantiene le due squadre ancora in parità (22-22). Prima arriva l’ennesimo mani out di Mazzone e poi il punto decisivo, sul servizio di Bernardis, grazie a un errore dei padroni di casa che consegnano set e match ad Aurispa Dfv (23-25).

IL TABELLINO

Campobasso – Aurispa Dfv 0-3

(26-28; 30-32; 23-25).

Campobasso: Arienti 7, Morelli 6, Zanni 3, Graziani 9, Bartolini 5, Ciampa 4, Valchinov 16, Consonni (L); Cometti, Aretz, Del Fra , Salvador 1, Pacifico, Rescignano e De Nigris (L2). All.: Bua.

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 14, Francesco Bernardis 3, Andrea Santangelo 18, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 8, Edoardo Murabito, Simone Orto, Luciano Zornetta 3, Daniele Mellano 10, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 15): Marcianise-Bisignano 3-0, SG Terzigno-Termoli 3-0, Molfetta-Praia 3-0, Casoria-San Vito Mesagne 1-3, Valdiano-Casarano 3-0, D&F Caffè-Leverano 3-0, Uni Bari-Pag Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 44 – Molfetta 38 – Valdiano 32 – San Vito Mesagne 30 – Uni Bari 29 – D&F Caffè 28 – Casoria 24 – SG Terzigno 22 – Casarano 21 – Marcianise 20 – Leverano 13 – Termoli 8 – Praia 4 – Bisignano CS.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Casoria-SG Terzigno, Praia-Bisignano CS, Termoli-Valdiano, San Vito Mesagne-D&F Caffè, Leverano-Molfetta, Pag Taviano-Marcianise, Casarano-Uni Bari.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 15): Volare BN-Bari 3-0, Faam Matese-Orsacuti 1-3, Monopoli-Pescara 30, Isernia-Salerno 3-0, Nardò-Arabona 3-2, Napoli-Cerignola 1-3, Monteroni-Fiamma Torrese 1-3.

CLASSIFICA: Nardò, Isernia 37 – Arabona 33 – Capurso 30 – Salerno 29 – Monopoli 27 – Monteroni, Cerignola 26 – Faam Matese 17 – Volare BN 16 – Napoli 14 – Bari 13 – Fiamma Torrese 6 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (21/02): Isernia-Faam Matese, Pescara-Bari, Capurso-Nardò, Salerno-Napoli, Cerignola-Monopoli, Fiamma Torrese-Volare BN, Arabona-Monteroni.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Sotto di due set contro un’Arabona mai doma, la Dream Volley Nardò compie l’impresa: una rimonta folle, lucida e ferocissima, chiusa al tie-break (3-2) dopo oltre due ore di battaglia pura. Una serata che resterà scolpita a lungo nella memoria di tutti gli appassionati di volley che ieri sera hanno affollato all’inverosimile il Pala “Andrea Pasca” di Via Giannone.

LA CRONACA – Partita dai due volti, il tabellino racconta la storia di una crescita esponenziale. Dopo i primi due parziali persi (20-25, 24-26), Nardò ha cambiato marcia, trascinato da una prova monumentale delle proprie centrali. Siria Tarantino è stata l’anima del match: 22 punti totali, una precisione chirurgica che l’ha resa l’incubo della difesa abruzzese. Al suo fianco, una Greta Halla altrettanto devastante con 22 punti e ben 6 muri vincenti. A fine gara sarà il muro, infatti, il fattore “spacca-partita”: 16 blocchi vincenti per Nardò contro i soli 3 delle avversarie. Una superiorità fisica che ha prosciugato le energie dell’Arabona, crollata nel quarto set (25-13) e nel tie-break finale (15-9).

Se le centrali hanno messo la firma pesante, la vittoria porta il sigillo della solidità di squadra: il capitano Martina Gorgoni ha garantito equilibrio con 18 punti e 3 ace fondamentali. Mara Tamborino (Libero) e Sara Della Corte hanno retto l’urto in ricezione, gestendo rispettivamente 30 palloni a testa e permettendo a Giorgia Tamborino di orchestrare una regia lucida nei momenti di massima pressione. Silvia Antonaci ha confermato la compattezza del reparto centrali, aggiungendo 7 punti vitali alla causa.

IL FATTORE CAMPO – Da qualche domenica la Dream ha un alleato in più: gli spalti del palazzetto si sono trasformati da spettatore partecipe ad autentico “settimo uomo in campo”, a fianco delle ragazze di coach Laudisa. Colossale l’apporto della tifoseria, in grado di sostenere la squadra con una maturità da veterani, nonostante la giovanissima età dei ragazzi e delle ragazze più rumorose, supportate dai settori giovanili che partecipano alle sorti della prima squadra con piglio da vere “ultras”. Alla fine del secondo set, dopo due battute a vuoto, il pubblico rumoreggia e fa sentire con forza il proprio disappunto, con la severità del buon padre di famiglia, che sa che dietro ogni rimprovero si nasconde un estremo atto d’amore. Ci piace pensare che le ragazze in campo assorbano questo sentimento: sarà un caso, ma da lì in avanti è la svolta che porterà le granata a rimontare una situazione che sembrava abbondantemente compromessa.

GUARDARE OLTRE – La classifica ora scotta: il Nardò è agganciato all’Isernia, rendendo ogni punto un tesoro inestimabile. Ma prima di pensare allo scontro diretto tra le mura amiche, c’è un ostacolo altissimo da superare: la trasferta di sabato a Capurso: un campo che è un autentico “fortino”, dove l’ambiente caldo e la tenacia delle padrone di casa metteranno alla prova i nervi delle granata. Servirà la stessa “follia” vista contro l’Arabona, unita a quel cinismo che Tarantino e compagne hanno dimostrato di possedere nel DNA.

Sarà un finale di stagione per cuori forti. Voi restate con noi… perché le sorprese non sono finite qui. Stay tuned!

LE INTERVISTE – Il dopo partita è tutto un festeggiare di tifosi, atlete e addetti ai lavori. I più smaliziati gongolano, ma non si lasciano andare a facili entusiasmi: la vittoria è stata troppo sofferta per concedere gli allori ad un gruppo che, lo si ripete sottotraccia, può e deve soffrire di meno ed evitare amnesie come quelle patite nei primi due set, che sono costati un preziosissimo punto ed una quantità di energia fisiche e mentali smisurate da recuperare. Cauto l’ottimismo del Presidente Roberto Del Vecchio, che ribadisce un concetto ormai fin troppo chiaro: “Questa squadra ha delle potenzialità di gran lunga maggiori di quelle che vediamo espresse in campo. Occorre lavorare in settimana per farle emergere a pieno. Capurso sabato prossimo e il big match contro Isernia ci diranno se possiamo davvero sognare, oppure no”.

Situazione oggettivamente complicata in termini di classifica, ma c’è chi vede spiragli di crescita, nonostante il fiato sul collo delle molisane cominci a farsi sentire: “Rispetto a Salerno ho visto una Dream tecnicamente in crescita” – ci dice l’esperto dirigente granata Gianfranco Fracella. “Il giorno in cui questa squadra si deciderà ad entrare in campo con la cattiveria agonistica che compete ad atlete con le loro qualità, a ragionare come squadra e non soltanto come somma di singole individualità, allora vedremo la vera Dream Volley. Ieri le ragazze hanno fornito una prova di carattere di rara intensità, contro una signora squadra come Arabona. Si sono svegliate un po’ tardi, ma confidiamo che i tempi di reazione si accorcino nelle prossime partite”. Provata, ma felicemente soddisfatta, anche la vicesindaca di Nardò, Maria Grazia Sodero, che raggiunta dai nostri microfoni a fine partita ha ribadito: “Abbiamo vissuto una serata di trepidazione per questa pazza Dream, ma le ragazze hanno saputo metterci passione, cuore, determinazione, tutto quello che era necessario per poter vincere questa sfida importantissima per il prosieguo del campionato. Siamo abituati ai finali al cardiopalma ormai, speriamo che le prossime volte siano meno dibattuti! Complimenti alle ragazze, comunque, alla coach Cristina Laudisa ed a tutto lo staff tecnico. Seguire la Dream sta diventando “un piacevole dolore”.

E con questa simpatica nota masochistica vi diamo appuntamento alle prossime sfide che ci attenderanno da qui al prossimo futuro.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 15): Melendugno Calimera-San Cassiano 0-3, CDM Cutrofiano-F. Taviano 3-0, Trepuzzi-MSP Galatina 3-0, Lecce-Oria 1-3, Surbo-Monopoli 3-0, Aurora Brindisi-CDM Astra Volley 3-2.

CLASSIFICA: Oria 42 – CDM Cutrofiano 39 – San Cassiano 37 – Trepuzzi, Aurora Brindii 33 – NV Torre 24 – CDM Astra Volley 19 – Lecce, Surbo 15 – F. Taviano 14 – MSP Galatina 11 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): MSP Galatina-Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano-Lecce, NV Torre-San Cassiano, Surbo-Aurora Brindisi, CDM Astra Volley-Trepuzzi, F. Taviano-Monopoli.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 16): Mottola-Lecce 0-3, Vibrotek-Grottaglie 3-0, PSA Matera-Frascolla 3-0, Parabita-Fasano 0-3, SB Galatina-Tricase 2-3.

CLASSIFICA: Vibrotek 38 – V. Tricase 37 – Lecce 32 – Fasano 29 – SB Galatina 28 – PSA Matera 25 – San Pancrazio 17 – Grottaglie 14 – Parabita 12 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): V. Tricase-San Pancrazio, Grottaglie-Parabita, Frascolla-Vibrotek, Fasano-PSA Matera, Lecce-SB Galatina.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 16): Mesagne-Ostuni 3-0, Matera-PSA Matera 0-3, Spike Volley-Talsano 3-2, Sant’Elia-Massafra 3-0, SS Annunziata-Putignano 3-1, Santeramo-Noci 0-3.

CLASSIFICA: Putignano 42 – Putignano 41 – Sant’Elia 35 – Noci 34 – PSA MAtera 33 – Massafra 28 – Matera 20 – SS Annunziata 18 – Santeramo 17 – Spike Volley 11 – Talsano 8 – Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Noci-Mesagne, Ostuni-Matera, Talsano-SS Annunziata, Massafra-Spike Volley, Putignano-Sant’Elia,PSA Matera-Santeramo.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 16): Spongano-Sport & Friends 3-0, Melendugno Calimera-Lecce 1-3, Parabita-Aradeo 0-3, Copertino-CDM Cutrofiano 3-0, Tricase-RV Ugento 03.

CLASSIFICA: Copertino 41 – CDM Cutrofiano 40 – Spongano 32 – Lecce 30 – Vera Monteroni 27 – RV Ugento – Aradeo 18 – Sport & Friends 13 – Melendugno Calimera 6 – V. Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Vera Monteroni-Spongano, Sport & Friends-Melendugno Calimera, Tricase-Araseo, CDM Cutrofiano-Parabita, RV Ugento-Copertino.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 16): Castellana-Massafra 2-3, Materdomini-Ruffano 1-3, San Vito-Tricase 3-0, GS Ugento-Avetrana 0-3, Vis Squinzano-Falchi Ugento 2-3.

CLASSIFICA: SBV Galatina 35 – Massafra 30 – Falchi Ugento 29 – GS Ugento 23 – Ruffano, Vis Squinzano 22 – San Vito 21 -Castellana 20 Tiger Squinzano 19 – Avetrana 11 – Materdomini 8 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (21/02): Tricase-Castellana, Tiger Squinzano-Massafra, Avetrana-Vis Squinzano, Falchi Ugento-San Vito, Ruffano-GS Ugento.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 10): Melendugno Calimera-LC Monteroni 0-3, DV Nardò-Trepuzzi 3-2, Valecaracuta Lecce-Vis Squinzano 0-3, Wesport-GVP Corvino 3-1, Lecce-Brindisi 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 29 – Brindisi 25 – Monteroni 22 – GVP Corvino 20 – Trepuzzi 16 – Wesport 14 – DV Nardò 12 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (22-25/02): Brindisi-Melendugno Calimera, Monteroni-DV Nardò, Trepuzzi-Valecaracuta Lecce, Vis Squinzano-Wesport, GVP Corvino-Lecce.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 13): CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley 3-0, IM Otranto-Alliste 2-3, Tricase-AR Maglie 3-0, San Cassiano-Victor Volley (12/03), Ruffano-Supersano 3-2.

CLASSIFICA: Alliste 34 – CDM Cutrofiano 28 – MB Ruffano 22 – Supersano 19 – Victor Volley 17 – San Cassiano 16 – Otranto 13 – Flyarmida 11 – CDM Astra Volley, tricase 10 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Alliste-CDM Astra Volley, AR Maglie-IM Otranto, Victor Volley-Tricase, Supersano-San Cassiano, Flyarmida-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 10): Brundisium-Nardò 0-3, NV Maglie-Specchia 3-0, PVK-Veglie 0-3, Meraki-GVP Corvino 3-2.

CLASSIFICA: Veglie 22 – Meraki 21 – NV Maglie 16 – GVP Corvino, Specchia, Nardò 14 – Lecce 13 – PVK, Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): GVP Corvino-Nardò, Veglie-Lecce Volley, PVK-NV Maglie, Brundisium-Meraki.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 1): Sant’Elia-Wesport 3-0, Degiorgivolley-Bee Lecce (20/02), Aurora Brindisi-Surbo 3-0.

CLASSIFICA: Sant’Elia, Aurora Brindisi 3 – Surbo, Wesport, Bee Lecce, Degiorgivolley 0.

PROSSIMO TURNO (22/02): Wesport-Degiorgivolley, Bee Lecce-Aurora Brindisi, Surbo-Sant’Elia.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 1): San Cesario-Civilvolley Copertino 3-0, Monteroni-S. Pietro in Lama (18/02), PVK-Infinity Copertino 0-3.

CLASSIFICA: Infinity Copertino, San Cesario 3 – Civilvolley Copertino, PVK, Monteroni, S. Pietro in Lama 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): Civilvolley Copertino-Monteroni, S. Pietro in Lama-PVK, Infinity Copertino-San Cesario.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 1): Draghi Matino-MV Galatina (17/02), Gallipoli-Alezio 2-3, Uggiano-Casarano 3-0.

CLASSIFICA: Uggiano 3 – Alezio 2 – Gallipoli 1 – Casarano, MV Galatina, Draghi Matino 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): MV Galatina-Gallipoli, Alezio-Uggiano, Casarano-Draghi Matino.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 1): Sport & Friends-San Donaci 3-2, Degiorgivolley-Novoli 3-1, Volley Sava-Vis Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano, Degiorgivolley 3 – Sport & Friends 2 – San Donaci 1 – Novoli, Volley Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): San Donaci-Degiorgivolley, Novoli-Volley Sava, Vis Squinzano-LS Sava.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 1): Azzurra Team-Ruffano (17/02), SB Galatina-NV Maglie (18/02), Alliste-Tricase 3-0, GV Galatone-Meraki (18/02).

CLASSIFICA: Alliste 3 – Tricase, NV Maglie, GV Galatone, SB Galatina, Ruffano, Meraki, Azzurra Team 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/02): Ruffano-SB Galatina, NV MAglie-Alliste, Tricase-Galatone, Meraki-Azzurra Team.

—

