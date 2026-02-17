BASKET C/m – CCE LSB Lecce da trenta e lode, schianta Barletta e insidia la vetta

Con una prova intrisa di carattere, fame ed energia da vendere, la Cce Lsb Lecce schianta Barletta 98-83 e raggiunge quota 30 punti in classifica. Il team guidato da coach Michelutti si è imposto tra le mura amiche del Pala San Giuseppe da Copertino riscattando la battuta d’arresto di Mesagne. Dopo aver osservato il turno di riposo nell’ultimo turno, Mocavero e compagni hanno offerto una prestazione tonica dinanzi al proprio pubblico incamerando 2 punti di capitale importanza. Tra le file biancazzurre si sono evidenziati i rendimenti di Cantagalli, Guido e Zalalis, autori rispettivamente di 22, 21 e 24 punti. Ha concluso in doppia cifra anche Tyrtyshnik con 10 punti a referto, ma numero a parte è stata ancora una volta il blocco squadra a fare la differenza per il risultato finale. Tra i viaggianti invece si è distinto La Macchia, artefice di 20 punti.

Con ben 15 vittorie su 17 gare sinora disputate, la formazione salentina è il ritratto di una continuità conquistata con il duro lavoro svolto dal gruppo e da tutto lo staff. Nonostante alcune assenze, i padroni di casa hanno approcciato la gara con la giusta cattiveria agonistica chiudendo il primo quarto avanti di ben 15 punti. Nel primo periodo si è dimostrato decisivo Zalalis: il centro della Cce Lsb ha realizzato 13 punti contribuendo in maniera sostanziale al parziale dei biancazzurri. Un divario importante nel punteggio confezionato in pochi minuti, che ha permesso ai locali di esprimere buona parte del suo potenziale anche nella seconda frazione, quando i ragazzi di Michelutti hanno azzannato la giugulare della partita tornando negli spogliatoi per la pausa lunga sul +19. Questa volta è stato Cantagalli a brillare con ben 10 punti contribuendo ad un altro parziale di 7-0.

Nella ripresa i locali hanno tenuto botta alla reazione d’orgoglio di Barletta, che ha tentato invano di risalire la corrente con La Macchia, ma i padroni di casa sono stati bravi a rimanere concentrati ridondando colpo su colpo agli assalti barlettani. Con 18 punti di vantaggio alle porte del quarto periodo, la Cce Lsb Lecce si è limitata a gestire il largo vantaggio accumulato nelle pieghe di una gara senza storia. L’ennesimo successo ottenuto con la forza del collettivo, che ha messo un altro mattone importante verso i playoff. La gara giocata sabato sera contro gli uomini di coach Paci è stata valevole come 19esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C del Girone N.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – Frantoio Muraglia Barletta 98-83

(28-13, 50-31, 76-58)

Cce Lsb Lecce: Guido 21, Tyrtyshnik 10, Pallara 6, Cantagalli 22, Mocavero 5, Vidakovic 6, Franza, Faye, Fracasso 4, Zalalis 24. All. Michelutti.

Muraglia Barletta: Guadagno 13, Auricchio 8, Barile, La Macchia 20, Bolzoni 14, Falcone, Serino 14, Doronzo 3, Albino, Fadel Lo 3, Suraci 8. All. Paci.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 6 rit.): LSB Lecce-Barletta 98-83, Assi Brindisi-MS Mesagne 69-58, Nardò-Monopoli 88-65, Francavilla-Monteroni 67-80, NV Mesagne-NM Corato 85-76, Molfetta-Ceglie 49-59.

CLASSIFICA: Nardò 32 – LSB Lecce 30 – NV Mesagne 28 – Monteroni 24 – Corato, Assi Brindisi 18 – Molfetta, Ceglie 16 – Monopoli 14 – Francavilla, Cus Foggia 12 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (21-22/02): MS Mesagne-Molfetta, Monopoli-Assi Brindisi, Ceglie-Francavilla, Corato-LSB Lecce, Monteroni-NV Mesagne, Cus Foggia-Nardò.