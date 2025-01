LECCE – Giampaolo: “Primi due gol regalati. Peccato, ma siamo vivi. Mercato? Non cambierà la struttura della squadra…”

Marco Giampaolo a Sky dopo Lecce-Inter.

“Il primo gol è stato un regalo, era un disimpegno facile, poi abbiamo subito un uno contro uno ai 16 metri in area. Idem sul secondo gol, al di là della qualità dell’Inter e della loro forza, noi dovevamo solo decidere come giocarcela. Abbiamo deciso di farlo con coraggio, altrimenti l’Inter ti sfinisce, ti fa consumare energie e alla fine la perdi lo stesso. Mi dispiace, la gara è stata in salita da subito, anche il secondo gol è arrivato per una leggerezza in uscita. Pazienza, andiamo avanti, la squadra ha cercato di dare tutto, chiaramente la differenza di qualità è visibile. Mercato? È roba del club, ma non sarà un mercato che cambierà la struttura della squadra ma per inserire un terzino dietro Guilbert e un altro centrale dietro ai due attuali. Sono concentrato sulla mia squadra, questa era una prova proibitiva, avevo chiesto ai miei di puntare su quell’un per cento di possibilità che avevamo e per questo bisognava avere coraggio. Siamo vivi, la lotta per la salvezza riguarda tutte, ci saranno altre partite dove la posta varrà molto di più. Cosa fare per aumentare la pericolosità della squadra? Queste sono le nostre caratteristiche: abbiamo centrocampisti duttili e pochi palleggiatori, l’inserimento di Helgason, al di là dell’infortunio di Rafia, è finalizzato a questo, ad alzare il livello del gioco offensivo. Dobbiamo giocare sulle nostre caratteristiche, in compenso abbiamo i laterali che sanno aprirsi il campo”.