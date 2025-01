LA CRONACA – Il Lecce se li fa da solo. Poker Inter con il minimo sforzo

Il Lecce alza bandiera bianca ancor prima di scendere in campo, regalando all’Inter un comodo 0-4. Davvero tutto troppo facile per gli ospiti, che si limitano ad attendere l’errore giallorosso che giunge puntuale. La classifica dice sempre +1 sulla zona retrocessione in attesa del match del Verona.

Giampaolo scegli il 4-3-3 e la conferma in blocco dell’undici sceso in campo a Cagliari. Per Inzaghi 3-5-2 ed un leggero turnover soprattutto a centrocampo, ma anche la coppia d’attacco titolarissima Thuram-Lautaro. Il Lecce dà l’idea di essere in partita, ma alla prima occasione l’Inter passa. Merito del regalo di Guilbert, che lancia di fatto Thuram il cui assist per Frattesi è solo da spingere in porta. I giallorossi reagiscono provandoci con un colpo di testa di Baschirotto alto sopra la traversa al nono. Al 21′ Thuram è premiato da un rimpallo in area giallorossa, calciando però clamorosamente fuori. I nerazzurri fanno la partita alla ricerca del raddoppio, che troverebbero in due occasioni tra ventiduesimo e ventiquattresimo con Carlos Augusto e Frattesi, entrambi però a segno in azioni viziate da fuorigioco. Alla mezz’ora Dorgu si costruisce una buona palla gol, calciando poi al lato di poco in diagonale mancino. Secondo errore in uscita e secondo interista al 39′: Dorgu perde palla, Pierret e Jean non chiudono e Lautaro di mancino la scaraventa sotto la traversa.

Nella ripresa il Lecce parte forte e dopo due giri di lancette Krstovic di testa manca di poco il bersaglio grosso. Al 53′ Dorgu sgasa sulla corsia mancina ed apparecchia per Helgason, la cui deviazione è larga di poco. Tra il 55′ ed il 56′ Krstovic due volte al tiro, in entrambe le occasioni Sommer si fa trovare pronto. Il Lecce sembrava sul punto di poter colpire, ed invece con la solita clamorosa facilità subisce. Al 57′ Lautaro di tacco serve l’accorrente Dumfries che resiste al ritorno di Baschirotto e insacca. Altri quattro minuti e Frattesi è atterrato in area da rigore dall’uscita di Falcone, che poi non riesce ad opporsi sul successivo penalty di Taremi. La partita è di fatto finita senza che il Lecce abbia opposto resistenza. Nei minuti successivi i giallorossi provano timide iniziative con Pierotti e Krstovic, tiri entrambi respinti. Al 75′ Ramadani da fuori, Sommer dice di no in volo plastico. E’ 0-4 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena a Parma, venerdì alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA