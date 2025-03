LECCE – Giampaolo: “Arrabbiato per il primo tempo. Poco gioco palla a terra e Banda mai servito…”

Faccia triste, voce bassa, ma non potrebbe essere diversamente. Così Marco Giampaolo ai microfoni Sky dopo la quarta sconfitta di fila.

“Nel primo tempo siamo stati sotto tono, la squadra non mi è piaciuta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non è stato sufficiente a raggiungere il pari. Il secondo gol lo abbiamo subito a tempo ormai scaduto e su rimessa laterale, non dico che la gara era ormai compromessa, abbiamo giocato il tutto per tutto ma non siamo stati all’altezza nel primo tempo. Ho tolto Morente e Pierotti perché sono i più bravi nel gioco aereo per far capire ai ragazzi che dovevano giocare palla a terra. Quelle alte le prendevano tutte loro. Poi siamo stati più agili con N’Dri e Karlsson e anche più pericolosi, ma alla fine andava sfruttato di più Banda e lo abbiamo servito una volta sola. Pesa la quarta sconfitta di fila, sono arrabbiato per il primo tempo, le partite si possono anche perdere, è un campo difficile e c’è l’avversario ma noi l’abbiamo compromessa troppo soprattutto a fine primo tempo. La gara è stata sempre un uno contro uno, era tutto preordinato, la differenza è che noi arrivavamo sempre in ritardo rispetto a loro e quando la palla era nostra giocavamo con palle lunghe con Morente e Pierotti larghissimi, così non la prendevamo di sicuro. Per i movimenti difensivi serve tanto lavoro, ocorre tempo, siamo stati lunghi e certe volte potevamo risalire di più, qualche errore lo abbiamo commesso sicuramente ma era importante giocare palla a terra per cercare di creare superiorità uno contro uno, altrimenti è una guerra individuale dal primo al novantacinquesimo minuto”.