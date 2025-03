LECCE – Baschirotto: “Sbagliato il primo tempo. Ora lavorare a testa bassa, ci sono ancora tanti punti in palio”

Nel post Genoa-Lecce, ai microfoni Sky ha parlato il capitano giallorosso Federico Baschirotto.

“Dovevamo giocare di più palla a terra, cosa fatta meglio nel secondo tempo quando c’è stata una reazione. Abbiamo sbagliato il primo tempo ma dobbiamo ripartire subito dal riscatto avuto nella ripresa anche se non abbiamo portato a casa né punti, né risultato. Ora dobbiamo ricompattarci ancora di più, c’è la sosta e si deve lavorare ancora di più pensando alla prossima sfida casalinga. Dovevamo leggere meglio certe situazioni di squadra ma ci sono ancora nove partite, è ancora lunga, ci sono tanti punti ancora in palio. Dobbiamo lavorare a testa bassa e pedalare sempre più forte, questa è l’unica strada, lavorare più uniti che mai per cercare di raggiungere il nostro obiettivo”.