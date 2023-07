LECCE – Giallorossi a pieni giri, quattro reti al Padova nell’amichevole di Folgaria

Quattro a zero per il Lecce nell’amichevole pomeridiana giocata a Folgaria contro il Padova.

Avvio sprint dei giallorossi che già al 3′ sbloccano la parità con uno spunto di Rodriguez per Rafia che batte il portiere veneto con un tocco facile facile. Il Lecce continua ad attaccare e trova il raddoppio con Banda, dopo azione personale, con un tiro all’angolino. Rodriguez si dimostra uno dei più attivi e va vicino al tris al quarto d’ora, gol negato da un intervento di Delli Carri. Per il 3-0 è questione di qualche minuto: dialogo Strefezza-Rodriguez, palla al brasiliano che fredda il portiere biancoscudato Zanellati per la terza volta. Prima del riposo, gran tiro di Gonzalez che sfiora il palo; destro a giro di Strefezza, alto di pochissimo; stoccata mancina di Venuti deviata in angolo; anticipo in extremis di un difensore del Padova su Rodriguez, sugli sviluppi del corner, con tiro altissimo di Hjulmand.

Il Lecce va a pieni giri anche nella ripresa, spinto dalle iniziative di Banda e Gonzalez. Rodriguez sfiora la marcatura in avvio di tempo, provvidenziale, ancora una volta, Zanellati. Si fa vedere il Padova con Cretella al 54′, palla alta da posizione invitante. Poi è Banda a sciupare un bell’assist di Venuti. Il neo entrato Di Francesco invita Rodriguez al tiro, ma lo spagnolo è chiuso sul più bello. Invenzione di Rafia per Banda e gran salvataggio del portiere del Padova. Azione da applausi tra Burnete, Maleh e Helgason, il cui tiro in corsa sfiora il palo. Pronto Brancolini a dire di no a Russini, alzando il cross in corner. Nei minuti finali, quarta e ultima rete del Lecce con contropiede di Di Francesco, rifinitura di Maleh e rete di Corfitzen.

Il tabellino:

Lecce: Bleve (1’st Brancolini), Venuti (25’st Gendrey), Pongracic (9’st Baschirotto), Rafia (25’st Maleh), Gonzalez (25’st Helgason), Banda (25’st Corfitzen), Gallo (25’st Dorgu), Strefezza (9’st Di Francesco), Blin (25’st Pascalau), Hjulmand ©(9’st Björkengren), Rodriguez (25’st Burnete).

A disposizione: Borbei, Viola, Samooja, Berisha, Listkowski, Samek, Smajlovic, Vulturar, McJannet, Lemmens. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Padova: Zanellati (25’st Donnarumm), Delli Carri, Villa (1’st Calabrese), Ilie Matei, Crescenzi (1’st Capelli), Radrezza (25’st Defise), Kirwan (13’st Varas), Cretella (13’st Franchini), Bortolussi (15’ De Marchi), Dezi (13’st Fusi), Liguori (13’st Russini). A disposizione: Mangiaracina, Donnarumma, Leoni, Marcillo, Boi. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Marcatori: 3’pt Rafia, 9’pt Banda, 17’pt Stefezza, 39’st Corfitzen.

(foto: un’immagine del ritiro a Folgaria)