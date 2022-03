LECCE – Gendrey ritorna in gruppo, differenziato per quattro: il report dall’Acaya

Prosegue la settimana di allenamenti – finalmente piena e senza intermezzi infrasettimanali di campionato – per il Lecce di Marco Baroni in vista della big-match di sabato in casa col Brescia.

Gabriel ha svolto terapia e sicuramente mancherà nelle prossime due o tre settimane per smaltire l’infortunio muscolare subito a Perugia. Hanno svolto differenziato i soliti Di Mariano, Faragò ma anche Strefezza e Calabresi, quest’ultimo per un fastidio muscolare accusato al “Curi”. C’è qualche speranza di recuperare almeno Strefezza e Calabresi per il Brescia, anche se saranno decisive le prossime sessioni di allenamento. Non ci sarà Tuia, fermato dal Giudice sportivo. È tornato ad allenarsi col gruppo, invece, Gendrey. Domani Seduta ancora all’Acaya e sempre al mattino.

Designato, infine, il fischietto di Lecce-Brescia: sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

(foto: V. Gendrey, ph Coribello/SalentoSport)