SERIE D/H – Recuperi, vittorie-ossigeno per Brindisi e Nardò: la nuova classifica

Vittorie-ossigeno per Brindisi e Nardò nei recuperi di campionato giocati nel pomeriggio.

Al “Fanuzzi”, i biancazzurri stendono anche la Nocerina per 1-0, infilando la quarta vittoria consecutiva e portandosi a quota 30 punti in classifica. Una rimonta che, sino a poche settimane fa, sembrava impensabile per la compagine adriatica. A decidere l’incontro, una rete di Silvestro, al 25′ della ripresa.

Dopo cinque sconfitte consecutive, cambia marcia il Nardò che passa per 3-2 sul campo della Team Altamura.

Questa è la nuova classifica: A. Cerignola 59; Francavilla 54; Bitonto 53; Fasano 45; Nocerina 44; Gravina* 42; Sorrento 40; Casertana 39; Molfetta 36; Lavello* 34; Casarano* 32; Mariglianese, Team Altamura, Brindisi e Nola* 30; Rotonda 29; Bisceglie 28; San Giorgio 27; Nardò*** 25; Matino* 16.

* = gare da recuperare

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 28 – 9ª rit.

(13.03.2022 ore 14.30)

Nardò-A. Cerignola

T. Altamura-Bitonto

Fasano-Brindisi

Nola-Francavilla

Gravina-Lavello

Casertana-Nocerina

Molfetta-Rotonda

San Giorgio-Sorrento

Casarano-Mariglianese

Bisceglie-Virtus Matino

Da recuperare: 20/03 Nardò-Nola; (ddd) Casarano-Nardò; 16/03 Virtus Matino-Gravina; (ddd) Lavello-Nardò.