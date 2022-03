LECCE – Anniversario numero 114, contro il Brescia si scenderà in campo con un’altra maglia storica

Contro il Brescia, sabato prossimo, il Lecce indosserà la nuova maglia storica, realizzata da M908, per riprodurre quella indossata dai calciatori proprio ai tempi di Marco Baroni, nel 1988. Questa iniziativa dell’Us Lecce è stata ideata per festeggiare i 114 anni di storia dalla sua fondazione, che, il club di via Costadura, ricorreranno martedì 15 marzo prossimo.

Per la terza volta dal 2019, salvo la pausa nel 2020 per la pandemia, si celebra l’anniversario della nascita dell’Us Lecce nel mese di marzo indossando una maglia celebrativa. Nella prima edizione, fu riproposta la maglia storica del 1975 che coincise con la promozione della squadra allenata da mister Renna in Serie B, dopo circa trent’anni d’assenza. Quella maglia fu usata in Lecce-Foggia, finita 1-0. Nello scorso torneo, fu rielaborata la casacca storica del 1978 che si usava ai tempi di Lorusso e Pezzella e, anche in quell’occasione, la maglia storica portò bene perché il Lecce batté il Chievo per 4-2.

“Ricordo quel gol di Baroni al Napoli come se fosse ieri – dichiara il vice presidente del Lecce, Corrado Liguori -. Sabato ci sarà una partita importantissima e ci terremmo a essere in tanti allo stadio, 10, 15 20 mila spettatori. Venite tutti quanti, abbiamo bisogno di voi”.

Intanto, la prevendita dei biglietti per Lecce-Brescia, dato aggiornato a ieri sera, ha fatto registrare circa 7.600 biglietti venduti.

(foto: Baroni e Liguori posano con la maglia che il Lecce indosserà sabato prossimo – ©Us Lecce)