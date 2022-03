NARDÒ – Tris all’Altamura, il Toro ritorna a sorridere

Ritorna il sorriso in casa Nardò. I granata passano per 3-2 sul campo della Team Altamura nel recupero della ventesima giornata di Serie D giocato ieri pomeriggio. Il Toro rimane al penultimo posto ma con ben altre tre partite da recuperare e l’aver ritrovato confidenza coi tre punti non può che fare bene al morale.

Nardò in vantaggio al 26′ con un gol di Cristaldi, leggermente deviata da un difensore di casa e letale per Spina. Altamura vicino al pari prima del riposo con Molinaro, ma in gol ci va ancora il Nardò al 7′ della ripresa con Masetti, che colpisce di testa su corner di Caputo. Il tris, poco dopo, è a firma Puntoriere. Nel finale, l’Altamura riapre la gara, trovando il gol dell’1-3 e del 2-3 con Abreu, ma quando ormai non c’è più tempo.

Domenica si ritorna al Giovanni Paolo II di Nardò: l’avversario è il peggiore che potesse capitare: il Cerignola capolista.

La nuova classifica: A. Cerignola 59; Francavilla 54; Bitonto 53; Fasano 45; Nocerina 44; Gravina* 42; Sorrento 40; Casertana 39; Molfetta 36; Lavello* 34; Casarano* 32; Mariglianese, Team Altamura, Brindisi e Nola* 30; Rotonda 29; Bisceglie 28; San Giorgio 27; Nardò*** 25; Matino* 16.

—

IL TABELLINO

Altamura, stadio “T. D’Angelo”

mercoledì 9 marzo 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22, recupero giornata 20

TEAM ALTAMURA-NARDÒ 2-3

RETI: 26′ pt Cristaldi (N), 7′ st Masetti (N), 13′ st Puntoriere (N), 43′ st e 51′ st Abreu (A)

TEAM ALTAMURA: Spina; Clemente (11′ st Abreu), Errico (11′ st Mattera), Sall; Cancelliere (15′ st Simone), Baradji, Lucchese (23′ st Ziello), Russotto (7′ st Massari), Tazza; Tedesco, Molinaro. All. Dibenedetto.

NARDÒ: Rollo; Trinchera, De Giorgi, Masetti, Caracciolo; Cancelli, Mengoli, Valzano; Cristaldi (1′ st Caputo), Puntoriere (43′ st Mariano), Mancarella. All. Manca (De Candia squal.).

ARBITRO: Ursini di Pescara.