LECCE – Gendrey ritorna in gruppo, affaticamento per Asencio. Primavera, nuovo ingaggio

Ultimo allenamento pieno, quest’oggi, per il Lecce in preparazione della sfida al Benevento che si giocherà al Via del Mare domenica alle 15.30.

Stamani all’Acaya si è registrato il ritorno in gruppo di Valentin Gendrey, che ha recuperato il lieve problema muscolare subito a Como sabato scorso. Quasi certamente, mister Marco Baroni non si priverà dell’esterno francese, inserendolo nella lista dei convocati che sarà diramata domani mattina dopo la rifinitura che si svolgerà al Via del Mare e prima della conferenza stampa del tecnico, che potrebbe anche schierarlo a partita in corso, qualora non avesse smaltito completamente l’infortunio.

Non saranno parte dei convocati, di sicuro, Bleve e Rodriguez, che, anche oggi, hanno lavorato a parte. Leggero affaticamento muscolare per Asencio che, però, non sembra destare grandi preoccupazioni. Non era presente Dermaku, reduce dall’intervento all’appendice.

Infine, nuovo ingaggio per la Primavera: si tratta del centrocampipsta svizzero-albanese Medon Berisha, classe 2003, proveniente dallo Young Boys.

(foto: Raul Asencio)