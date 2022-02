ECCELLENZA – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 18ª giornata

Giornata numero 18 alle porte in Eccellenza pugliese, quinta di ritorno. Derby tutto tarantino tra la capolista Martina e il Manduria, a caccia di punti per tenere lontana la zona rossa della classifica. Per il platonico secondo posto sono in lotta Ugento e Gallipoli Football: i primi sono impegnati nella trasferta di Castellaneta; i secondi, in quella di Castellana Grotte contro il Mola, fanalino di coda. A tre punti di distanza viaggiano il Maglie (che ospiterà il Ginosa a Otranto) e l’Otranto (atteso sul campo dell’Ostuni). Per la zona salvezza, punti pesanti in palio tra Grottaglie e Massafra e tra Racale e Sava.

Il programma:

dom. ore 15.30

Toma Maglie-Ginosa: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Nero-Novielli) – a Otranto

AEL Grottaglie-S. Massafra: Piergiorgio Lucanie di Molfetta (Mazzarelli-Gorgoglione)

Atl. Racale-Sava: Francesco Albione di Lecce (Pedico-Santo)

Castellaneta-Ugento: Davide Bonomo di Collegno (Lovecchio-Sibilio)

Manduria-Martina: Giorgio Caldararo di Lecce (Spalierno-De Marzo)

Ostuni-DC Otranto: Domenico Piciaccia di Barletta (Amatore-Scrima)

Virtus Mola-Gallipoli F.: Gianluca Lovascio di Molfetta (Latini-De Stena) – a Castellana Grotte

CLASSIFICA: Martina 46 – Ugento e Gallipoli F. 32 – Toma Maglie e DC Otranto 29 – Sava e Castellaneta 27 – Manduria 19 – Ginosa e Ostuni 18 – S. Massafra 17 – Racale, Grottaglie 12 – Virtus Mola 11.

—

GIRONE A (dom. ore 15.30): AT San Severo-San Marco (D. Consales di Foggia), Atl. Vieste-CD Mola (Calvara di Trento), Borgorosso M.-Orta Nova (Epicoco di Brindisi), Canosa-DB Trinitapoli (Mallardi di Bari), Real Siti-Manfredonia (a Stornara, Decimo di Napoli), UC Bisceglie-Corato (Montanaro di Taranto), Vigor Trani-Barletta (a Ruvo di Puglia, Cipriani di Molfetta).

CLASSIFICA: Barletta 46 – Corato 43 – UC Bisceglie 29 – CD Mola 28 – Trinitapoli 27 – San Severo 26 – Manfredonia 24 – Atl. Vieste 23 – Orta Nova 21 – Canosa e Real Siti 17 – Borgorosso 14 – San Marco 13 – Vigor Trani 6.