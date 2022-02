PROMOZIONE – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 18ª giornata

È ormai conto alla rovescia per la promozione diretta in Eccellenza della Città di Gallipoli che, con 19 punti di vantaggio sulle seconde, Leverano e Novoli, e con altre nove partite da giocare, può già cominciare a fare qualche calcolo e a mettere lo spumante in freezer. L’avversario di giornata, per i giallorossi di Sandro Carrozza, sarà il Talsano, reduce dallo 0-0 interno con l’Avetrana di domenica scorsa e con qualche squalifica in rosa. Match interessanti per Leverano e Novoli: i primi riceveranno il Tricase, sesto in classifica; i secondi ospiteranno il Taurisano, che ha vinto una sola delle ultime dieci partite e che, sino a qualche settimana fa, era la principale antagonista del CD Gallipoli. Delicata sfida salvezza tra il Capo di Leuca e il Veglie a Castrignano del Capo, così come quella tra Locorotondo e Melendugno. Posticipo alle 17.30 per il Galatina a Ginosa con lo Spartan Legend.

Il programma:

dom. ore 15.30

Avetrana-Brilla Campi: Giuliano A. Tullo di Bari (Sindaco-Grimaldi)

Capo di Leuca-Veglie: Giorgio C. De Benedictis di Bari (Gugliotta-Chiricallo)

CD Gallipoli-Talsano: Federico Paladini di Lecce (Boccuzzi-Cutillo)

Leverano-Tricase: Niccolò Salomone di Bari (Dellaquila-Ungaro)

Novoli-Taurisano: Luca Schifone di Taranto (Capoccia-Capurso)

PS Legend-Galatina: Francesco Camporeale di Molfetta (Dimonte-Torre) – ore 17.30

V. Locorotondo-G. Melendugno: Nico Valentini di Brindisi (Panebarca-Garofalo)

CLASSIFICA: CD Gallipoli 48 – Leverano e Novoli 29 – Taurisano 28 – Talsano 27 – Atl. Tricase 25 – Spartan Legend 20 – Locorotondo 19 – Avetrana e Veglie 18 – Brilla Campi 17 – Galatina 15 – G. Melendugno 14 – Capo di Leuca 13.

Da recuperare: Avetrana-Capo di Leuca 24/02, Galatina-V. Locorotondo ddd.

—

GIRONE A (dom. ore 15.30): Bitritto Norba-Foggia Incedit (Lacerenza di Barletta), F. Acquaviva.-Sp. Apricena (Quarta di Lecce), FC Capurso-Fesca Bari (ore 11, Pinto di Foggia), N. Spinazzola-Don Uva (Carli di Barletta), Polimnia-R. Rutiglianese (D’Aulisa di Barletta), Lucera-Atl. Acquaviva (Bernardi di Molfetta), V. San Ferdinando-Arboris Belli (Albano di Taranto).

CLASSIFICA: Polimnia 42 – Foggia Incedit 37 – Arboris Belli 36 – Spinazzola e Bitritto Norba 35 – Lucera 29 – Atl. Acquaviva 28 – V. San Ferdinando 27 – Don Uva 19 – Rutiglianese e F. Acquaviva 13 – FC Capurso 11 – Sp. Apricena 8 – Fesca Bari 2.