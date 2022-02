SERIE D/H – Nardò, due ingaggi last-minute. Giornata 23, due gli anticipi del sabato: il programma e gli arbitri

Dopo due settimane di stop forzato per Covid, domenica ritorna in campo il Nardò che riceverà la visita del Gravina, a distanza da quasi due mesi dall’ultima partita giocata nel proprio impianto (Nardò-Fasano del 22 dicembre).

Nelle ultime ore, in casa granata sono stati ufficializzati gli ingaggi del centrocampista classe 1997, Francesco De Feo – proveniente dal Levico Terme e cresciuto nelle giovanili della Paganese, con varie esperienze in Serie D – e quello del portiere Francesco Rollo, originario di Monteroni, classe 2000, cresciuto nel vivaio del Lecce e, in passato, nelle rose del Brindisi e del Martina. Nei giorni precedenti, erano stati ingaggiati gli under Gabriele My, difensore del 2003, e il centrocampista Davide Caracciolo, in prestito dal Cosenza, parietà di My.

Il Fasano rinforza l’attacco con l’ingaggio dell’attaccante Gaston Semenzin, argentino di origini italiane, classe 1998, proveniente dall’Eccellenza calabrese. Ceduto Luigi Calemme al Matese (Serie D girone F).

Altra trasferta per il Casarano, dopo quella di Terlizzi contro il Bisceglie e il rinvio del derby col Nardò. I rossazzurri sono attesi sul campo dell’Audace Cerignola, squadra che ambisce al salto diretto in Serie C e attuale capolista del girone, in serie positiva da 16 partite.

Settimana con mille colpi di scena in casa Virtus Matino, apertasi con l’esonero di Antonio Toma, a cui ha fatto seguito il ritorno di Giuseppe Branà in panchina, dopo l’esonero subito pochi giorni prima di Natale. L’avversario del Matino, che giocherà ancora una volta sul neutro di Ugento, sarà il Nola, reduce dalla sconfitta interna subita dal Cerignola. I campani navigano nelle parti basse della classifica con 22 punti ma hanno ben due gare da recuperare (in casa col Bisceglie e fuori col Nardò). Il Matino di Branà, invece, riparte dall’ultima posizione e dalla scoppola subita a Molfetta domenica scorsa che è costata l’esonero di Toma.

La giornata numero 23 in Serie D girone H si aprirà domani con due anticipi. Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. ore 14.30

Francavilla-San Giorgio: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Cantatore-De Palma)

Mariglianese-Fasano: Matteo Dini di Città di Castello (Gentile-Messina)

dom. ore 14.30

Bitonto-Molfetta: Gabriele Sacchi di Macerata (Dervishi-Preci)

Brindisi-Sorrento: Francesco Lipizer di Verona (Bartoluccio-Cozza)

Casertana-Bisceglie: Andrea Terribile di Bassano (Lombardi-Siracusano)

Lavello-Team Altamura: Stefano Striamo di Salerno (Fecheta-Scafuti)

Nocerina-Rotonda: Andrea Bortolussi di Nichelino (Gookooluk-Cozzuto)

Virtus Matino-Nola: Stefano Giampietro di Pescara (Bosco-Giorgetti) – a Ugento

dom. ore 15

Nardò-Gravina: Antonio Liotta di Castellammare (Longobardi-Aletta)

A. Cerignola-Casarano: Erminio Cerbasi di Arezzo (Tragni-Rinaldi)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 48 – Bitonto 46 – Francavilla* 41 – Fasano 40 – Gravina 39 – Molfetta e Casertana 32 – Sorrento 31 – Nocerina* 29 – Lavello* 28 – Mariglianese* 26 – Team Altamura** 24 – San Giorgio 23 – Rotonda*, Nardò***, Nola** 22 – Casarano** 21 – Bisceglie* 20 — Brindisi* 15 – Virtus Matino 12.