LECCE – GDM 2026: incontro Sticchi Damiani-Ferrarese, il presidente auspica la copertura totale dello stadio

Lo stadio “Via del Mare” di Lecce rientrerà, a tutti gli effetti, nel programma delle infrastrutture interessate dai Giochi del Mediterraneo del 2026. Se n’è avuta la conferma stamani, nell’incontro tra il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il commissario ad acta per i Giochi, Massimo Ferrarese.

“Lecce è tra le sedi previste per i Giochi del Mediterraneo 2026 e rientra nel Piano degli interventi programmati per l’evento – si legge in una nota di via Costadura -. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha auspicato, già in questa sede, la possibilità di un intervento più ambizioso, chiedendo la totale copertura dello stadio Via del Mare. Il Commissario Ferrarese ha ascoltato con attenzione la proposta, in attesa di uno studio di fattibilità per valutare la percorribilità di tale intervento aggiuntivo. Inizia una nuova importante ‘partita’ per regalare finalmente una copertura alla nostra casa”.

(foto: Coribello/SalentoSport)