LECCE – Baroni: “Biennio intenso vissuto con lealtà e sincerità”. Sticchi: “Scommessa vinta”

Marco Baroni arriva in sala stampa dopo la bellissima festa che si è aperta al triplice fischio di Lecce-Bologna.

“Peccato per gli ultimi secondi che ci hanno visto subire, per la prima volta, tre gol, proprio quando avevamo l’occasione di fare il gol del 3-2 per noi. Avevamo una grande voglia di non accontentarsi, uno spirito che ci ha sempre contraddistinto. In questi due anni ho vissuto un rapporto intenso, schietto, leale e sincero. Ora che la palla è ferma, ci guarderemo negli occhi, come sempre fatto. Umtiti? Era giusto che ricevesse questo tributo da parte di tutti. Ha dato e ricevuto molto, è stato toccato nella sua sensibilità. Vedremo cosa dirà il futuro, ma è importante che abbia vinto la sfida sotto tutti gli aspetti, sia perché è tornato giocatore, sia perché ci ha dato il massimo. La squadra? Si è sentita libera, ci mancava Di Francesco e Banda ha giocato con un problema all’adduttore. Ha vinto la voglia di vincere. Oudin? Pieno di potenzialità, è cresciuta la sua capacità di finalizzare“.

Entusiasta il presidente Saverio Sticchi Damiani per la scommessa vinta: “È stata una bellissima festa per i nostri meravigliosi tifosi, era giusto celebrare bene questo traguardo raggiunto con una squadra giovane e dai tanti esordienti. Una vera scommessa che abbiamo vinto, un grande ringraziamento a Corvino e Trinchera per aver visto le loro potenzialità, e a Baroni per averli guidati al meglio. Grazie a tutti, ora è già domani“.

(foto: S. Sticchi Damiani, archivio Coribello/SalentoSport)