VOLLEY B1/f – Ora il sogno è realtà: Narconon Melendugno promossa in A2!

Ora il grande sogno è realtà. Melendugno batte Altino nella gara decisiva dei playoff di B1 femminile e prende l’ascensore per la A2. Con una gara perfetta, attenta, con pochissime distrazioni e con tanta efficienza, le salentine, allenate da coach Napolitano, s’impongono in quattro set e festeggiano davanti al loro pubblico, accorso in massa al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

Partenza rossonera subito a tutto gas, poco prima di metà set è +7 per Caracuta e compagne ma Altino si scuote e con un altro super-parziale, recupera e mette la freccia. Melendugno non si perde d’animo: sul 22 pari, tre punti consecutivi danno il primo set alle locali.

Il secondo parziale nasce male e si chiude peggio, con le salentine che vanno un po’ in confusione: Altino chiude sul 25-20 e pareggia i conti, ma nel terzo parziale Melendugno ritorna sugli scudi e, con un muro di Antignano, allunga sul 14-11; Altino recupera sino al meno due ma poi la Narconon riparte di scatto e si aggiudica il terzo per 25-17. Più combattuto l’ultimo set: Melendugno, comunque, schizza sul 23-19 e chiude sul 25-21, dando via alla grande festa di Melendugno e di tutto il Salento pallavolistico.

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO-ALTINO 3-1

(25-22, 20-25, 25-17, 25-21)

MELENDUGNO: De Pascalis (L) ne, Troso ne, Maiorano ne, Caracuta 1, Zingoni 4, Oggioni (L), Favero 9, Salimbeni, Stival 28, Marra ne, Antignano 17, Maruotti 17. All. Napolitano.

ALTINO: Antonaci 10, Ferrara 1, Graziani, Paopa, Picchi 3, Montechiarini 6, Natalizia (L), Orazi 7, Conti (L), Civardi 19, Giometti 17, Tarantino ne, Fanelli. All. Giandomenico.

ARBITRI: Mancuso, Citro.