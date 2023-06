LECCE – Chiusura di campionato con ammenda per fumogeni: il Giudice sportivo della 38ª

Si chiude con un bilancio in negativo tondo tondo di 70mila euro per fumogeni, petardi e simili. Anche dopo l’ultima giornata di campionato, Lecce-Bologna di ieri sera, il club giallorosso è stato multato con un’ammenda di 4mila euro “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre bengala e alcuni fumogeni”.

Ammenda di ben diecimila euro alla Cremonese; di tremila alla Lazio; di duemila alla Roma. Calciatori: due giornate e ammenda di 5mila euro per Marlon (Monza); due giornate per Rogerio (Sassuolo); una giornata per Kelvin amian (Spezia), Nicolò Cambiaghi (Empoli), Ruan Tressoldi (Sassuolo), Paulo Dybala (Roma), Emmanuel Gyasi (Spezia), Armando Izzo (Monza), Christi Kouame (Fiorentina), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Krzysztof Piatek (Salernitana). Allenatori/Staff tecnico: due giornate per Salvatore Foti (Roma); una giornata con diffida e ammenda di 5mila euro per Salvatore Bocchetti (Verona) e Gian Piero Gasperini (Atalanta); una giornata per Michele Salzarulo (Roma).

(foto Coribello/SalentoSport)