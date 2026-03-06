LECCE – Gandelman ancora a parte. Precedenti: l’ultimo successo in A sulla Cremonese arrivò con Mazzone

Dopo l’allenamento di ieri al Via del Mare, supportato dagli incitamenti della Curva Nord, oggi pomeriggio il Lecce si è recato sul green di Acaya per effettuare l’ultima seduta tecnico-tattica prima della rifinitura di domani. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi: Gandelman ha lavorato ancora a parte insieme a Berisha. A questo punto sorge un grosso dubbio sull’impiego – quantomeno dal primo minuto – dell’israeliano contro la Cremonese. Domani rifinitura ancora ad Acaya e poi conferenza stampa di Di Francesco al “Via del Mare” alle 12.45.

Il bilancio storico delle sfide tra Lecce e Cremonese nel Salento pende nettamente dalla parte dei padroni di casa. In 23 incontri complessivi disputati al “Via del Mare”, lo score recita: 12 vittorie giallorosse, sette pareggi e quattro successi grigiorossi.

L’ultimo precedente in ordine di tempo risale alla Serie A, il 2 ottobre 2022. In quell’occasione finì 1-1, con una gara decisa interamente dagli undici metri nel primo tempo: al vantaggio ospite firmato da Ciofani rispose, sempre dal dischetto, Strefezza.

Per trovare l’ultimo successo del Lecce bisogna tornare al 23 gennaio 2022 in Serie B (2-1 con gol di Gallo e autorete decisiva di Okoli), mentre l’ultima vittoria salentina in massima serie manca dal lontano novembre 1989 (anche perché le due squadre, negli ultimi tempi, si sono affrontate soprattutto in Serie B ma anche in C). In quella circostanza, il Lecce di Carletto Mazzone si impose 2-1 grazie a Benedetti e al rigore di Pasculli, superando la Cremonese allora guidata da Burgnich.

Se il Lecce attende la vittoria in A da oltre trent’anni, la Cremonese non espugna il Salento dal 20 marzo 1994. Fu un pirotecnico 2-4 trascinato da uno scatenato Maspero (autore di una doppietta e futuro giocatore giallorosso), un autogol di Padalino e la rete di Giandebiaggi. Per i salentini non bastarono i gol di Baldieri e Gerson. Quella sfida resta impressa nella memoria anche per i signori della panchina: il compianto Rino Marchesi per il Lecce – scomparso proprio pochi giorni fa – e l’altrettanto indimenticabile Gigi Simoni per la “Cremo”.

(fonte dati: archivio wlecce.it)