TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 01.03.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 1° marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS: Simone Longo (1)
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO: Antonio Gigante (2); Giuliano Landa (2)
MERINE: Giuseppe Ingrosso (all., fino al 20/03/26); Alessio Delli Noci (4); Davide Marullo (2); Gabriele Riezzo (2); Yuri S. Sergio (1)
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.: Lorenzo Pastore (1)
SECLÌ: Sergio B. Cardinale (dir., fino al 12/05/26); Sergio Finamore (dir., fino al 12/03/26) Alessandro Cuppone (fino al 05/05/26); Jonathan De Paolis (4)
V. COLLEPASSO: Mario Frassanito (dir., fino al 20/03/26)
Gara Salento Soccer Academy-S. Guagnano (2-2 sul campo): preannuncio di ricorso del Salento Soccer Academy, risultato sub iudice (udienza il 12/03 h 10.30)
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 1° marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO: Jacopo Cuna (4); Luigi Turco (2); Davide Mele (1)
ATL. SALVE: Loris Negro (1 – gara del 26/02)
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO: Mario Presicce (1)
PALMARIGGI: Gabriele Fiore (1 – gara del 26/02)
SANNICOLA:
V. NEVIANO: