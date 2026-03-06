CASARANO – Vittoria sfumata, il Siracusa acciuffa un pari. Di Bari: “A dieci dalla fine devi essere più attento”

Il Casarano spreca una ghiotta occasione al “Capozza”, facendosi raggiungere dal Siracusa in una sfida che sembrava ormai incanalata verso il successo.

Dopo un primo tempo opaco e privo di grandi emozioni, la gara si accende nella ripresa: al 3′ un’azione corale avviata da Grandolfo e rifinita da Ferrara permette a Cerbone di siglare il suo primo gol in rossoazzurro. Il vantaggio sembra dare slancio ai salentini, che sfiorano il raddoppio in più occasioni con Grandolfo e Chiricò, ma la mancata concretezza sotto porta tiene in vita gli ospiti. Il Siracusa, nonostante un atteggiamento guardingo per gran parte del match, alza il baricentro nel finale e trova il pareggio al 35′ grazie a un tiro-cross di Puzone che beffa la retroguardia di casa. Nel finale, il legno nega a Santarcangelo la gioia del nuovo sorpasso.

La vigilia era stata segnata dall’emergenza indisponibili, con mister Di Bari costretto a rinunciare a nove elementi, e dal commovente ricordo del giornalista tarantino Christian Cesario, omaggiato dalla società prima del fischio d’inizio. Nonostante il rammarico, il punto ottenuto permette al Casarano di salire a quota 40 in classifica e di mantenere la posizione nella griglia playoff.

Nel post-partita, il tecnico Vito Di Bari ha aperto la conferenza con un pensiero per Cesario: «Abbiamo perso una grande persona oltre che un ottimo professionista». Analizzando la prestazione, l’allenatore ha aggiunto: «È stato un primo tempo molto equilibrato, nel secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo fatto gol e abbiamo avuto tante possibilità per chiudere la partita. Abbiamo preso gol su palla inattiva, in maniera un po’ ingenua perdendo la marcatura. All’80’ in vantaggio di un gol devi essere più attento. Vedere i ragazzi così dispiaciuti fa capire quanto ci tenevano a questa partita, anche perché potevamo conquistare punti per posizionarci sempre più su in classifica».

Sul fronte infermeria, Di Bari ha precisato: «Abbiamo delle difficoltà. Ma questo non vuole affatto essere un alibi. Anche oggi Cajazzo tra primo e secondo tempo ci ha chiesto il cambio. Siamo arrivati a dieci indisponibili. Bisogna dare merito a questi ragazzi che comunque hanno combattuto. Vedremo per lunedì nel derby con il Monopoli se riusciremo a recuperare qualcuno». Infine, un messaggio di determinazione sulla corsa stagionale: «Noi ci siamo, siamo dalle prime giornate nei playoff e vogliamo restarci» (Nuovo Quotidiano di Puglia).

–

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

giovedì 05.03.2026 ore 18

Serie C/C 2025/26, giornata 30

CASARANO-SIRACUSA 1-1

RETI: 3′ st Cerbone (C), 35′ st Puzone (S)

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Bachini, Mercadante, Gyamfi; Celiento, Cajazzo (1′ st D’Alena), Logoluso, Ferrara; Chiricò, Grandolfo (29′ st Santarcangelo), Cerbone (37′ st Di Dio). All. Di Bari.

SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Iob, Pacciardi, Marafini, Puzone; Limonelli, Frisenna (23′ st Simonetta), Valente; Sbaffo (38′ st Bonacchi), Contini (37′ st Arditi), Candiano (15′ st Gudelevicius). All. Turati.

ARBITRO: Nigro di Prato.

