LECCE – C’era la Curva Nord a spingere la squadra durante l’allenamento pomeridiano

In casa Lecce prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida cruciale contro la Cremonese, ma il bollettino medico non regala ancora le notizie sperate. Anche la sessione pomeridiana odierna non ha fatto registrare novità di rilievo dall’infermeria: oltre ai lungodegenti Camarda e Gaspar, rimasti a riposo, parallelamente, Berisha e Gandelman hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzato, nel tentativo (con riferimento all’israeliano) di recuperare una condizione accettabile per un possibile impiego dal primo minuto.

Il momento più significativo della giornata, tuttavia, non è arrivato dal campo ma dagli spalti. Una delegazione degli Ultras Lecce ha fatto visita alla squadra durante l’allenamento per dare una scossa all’ambiente dopo il deludente passo falso di Como. I tifosi hanno incoraggiato il gruppo a non mollare e a scendere in campo con una determinazione feroce, sottolineando l’importanza vitale di questo finale di campionato per il mantenimento della categoria. Il supporto della curva, in un momento di estrema tensione agonistica con la squadra appaiata a quota 24 punti insieme a Cremonese e Fiorentina, punta a trasformare il Via del Mare in un vero fortino. Il programma di lavoro proseguirà domani con un’altra seduta pomeridiana, questa volta sul prato di Acaya, per consolidare la preparazione in vista della rifinitura di sabato.