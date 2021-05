LECCE – Gallo, che traguardo! Arriva la chiamata dalla Nazionale under 20 di Bollini

Da oggi, non ci sono solo Morten Hjulmand e Boban Nikolov, nella rosa del Lecce, a dover rispondere ad una convocazione di una selezione nazionale.

L’Unione Sportiva Lecce, poco fa, ha reso noto che Antonino Gallo, esterno difensivo giallorosso, è stato convocato in nazionale Under 20 per uno stage d’alllenamento che si svolgerà a Tirrenia (Pi) dal 1° al 5 giugno prossimi e per le due amichevoli che la formazione azzurra sosterrà contro la Nazionale di Roberto Mancini il 5 giugno a Coverciano, e contro la nazionale di San Marino, il giorno dopo, a San Marino.

Il Commissario tecnico dell’Under 20 è l’ex allenatore del Lecce, Alberto Bollini.

(foto: A. Gallo, ph. Coribello-SalentoSport)