BASKET – Carrozzina: Giovani e Tenaci (Roma) e Pdm Treviso, ecco gli avversari della Lupiae verso la Serie A

Saranno Giovani e Tenaci (Roma) e Pdm Treviso le avversarie della Lupiae Team Salento per la conquista della Serie A del campionato di basket in carrozzina.

Lecce, insieme a Firenze, ospiterà, infatti, le fasi finali dei playoff che assegneranno due posti per il massimo campionato nazionale della specialità. Si partirà sabato 29 maggio alle ore 17 con la sfida tra i salentini e la squadra capitolina; domenica alle 15, il confronto diretto con quella trevigiana. La partita tra Roma e Treviso, invece, si disputerà domenica alle 10. Sede degli incontri, il PalaVentura di Lecce.

“L’adrenalina è a mille – dichiara Sabrina Bozzicolonna (in foto) – perché poter giocare una finale simile, in casa, non capita a tutti. Sentiamo, quindi, l’energia del territorio. Un tifo che, in questo tempo di pandemia, riusciamo a immagazzinare attraverso i profili social di ognuno di noi atleti della Lupiae Team Salento e attraverso la pagina Facebook della squadra. Vogliamo – conclude l’atleta maglia numero 87 – provare a giocarcela fino in fondo. Di sicuro a vincere sarà lo spettacolo in quanto sull’asse delle finali di Lecce e Firenze sarà una festa dello sport che contribuirà a far crescere ulteriormente la popolarità del basket in carrozzina”.